Россиян предупредили о незащищенности личных данных при трате денег

Сбербанк разрабатывает сервис, чтобы монетизировать данные почти 100 млн клиентов, что ставит конфиденциальную информацию под вопрос.

Вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов сообщил, что банк разрабатывает сервис, благодаря которому бизнес и региональные власти узнают, как передвигаются и тратят деньги россияне.

По словам Карташова, сервис проанализирует банковские транзакции граждан, сопоставит информацию с расположением торговых точек, которой располагает сервис 2ГИС, и порекомендует бизнесу, где лучше всего разместить новый магазин. Данные также помогут понять, как россияне перемещаются по России, какие города или пригороды посещают, такая информация пригодится, например, при транспортном планировании.

«Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу», — сказал Карташов изданию РБК.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член высшего совета «Сильной России» Наталья Оганова в беседе с «Политикой Сегодня» отметила, что у банков действительно есть вся конфиденциальная информация о тратах россиян.

По ее словам, человеку достаточно оплатить товар банковской картой, чтобы денежно-кредитная организация поняла, где именно находится гражданин, что он покупает. Такая информация необходима для создания сервиса, который Сбербанк собрался продавать государству, поскольку есть запросы. Также сервис пригодится ритейлерам и крупному, среднему бизнесу.

«Обращаю внимание только на одно, что да, безусловно, возможно это продукт будут покупать и использовать в части открытия новых точек. Это можно как-то обосновать и объяснить. Но, куда деваются конфиденциальные данные, как они используются, передаются ли они обезличено, как говорит Сбербанк, или есть возможность получить абсолютно полную информацию. Это остается тайной», — добавила Оганова.

Эксперт не исключила, что банк может продать информацию как обезличенную, так и конфиденциальную. По ее словам, все зависит от цели заказчика, например, со стороны государства.

«Фраза, что Сбербанк обещает, что сведения будут обезличены, с точки зрения права, говорит о незащищенности граждан, это совершенно точно. Я думаю, что все должны быть готовы к тому, что любая информация, которая остается о наших покупках, о наших передвижениях, она является абсолютно открытой и доступной для всех», — сказала Оганова.

Эксперт «Сильной России» напомнила, что ранее конфиденциальную информацию предоставляли только по запросу государственных органов в случае, если это требовалось, например, для раскрытия преступления. Теперь эти данные выдадут в качестве продута, который продает Сбербанк.

«Сбербанк планирует повысить свою доходность в очередной раз, естественно, что из банка он превращается в крупный бизнес холдинг. Я думаю, что это не единственный проект, который появился в последнее время. Самое главное, что и не последний. Рассчитывать на защиту прав и интересов граждан не приходится, потому что на сегодняшний день все эти инструменты, которые есть в гражданском законодательстве, они не работают. Любая информация об операциях, которые вами совершаются, покупается и продается», — подытожила Оганова.