Марков объяснил, на что пойдет Украина ради российской вакцины «Спутник V»

Эксперт заверил, что вся Верховная рада скоро привьется российской вакциной «Спутник V».

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин вызвала к себе главу украинского Минздрава Максима Степанова, чтобы обсудить реформы в сфере здравоохранения и борьбу с коронавирусом. После встречи посольство США в Украине опубликовало в Facebook сообщение о том, что Киев не будет закупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — сообщается на странице американского посольства.

Директор Института политических исследований Сергей Марков на своей странице Facebook предположил, что Вашингтон мог напрямую запретить Киеву покупать вакцину у Москвы. По мнению эксперта, это говорит только об одном: начиная с 2014 года Украина не может похвастаться твердым суверенитетом.

«Посол США запретила Украине покупать российскую вакцину от коронавируса. Вызвала к себе министра здравоохранения и заявила ему о запрете. И потом прямо написала об этом на сайте посольства. Это яркое проявление отсутствия суверенитета Украины с 2014 года. И яркий пример, что за отсутствие суверенитета приходится платить», — написал Марков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что Киев не намерен закупать российский «Спутник V», чтобы помочь украинцам бороться с коронавирусом. После этого сообщение украинского дипведомства выглядит странно, полагает специалист. Марков заверил, что, несмотря на подобный запрет, вся украинская «верхушка» вскоре сделает себе прививку:

«Нет сомнения, что тайно в Украине в самое ближайшее время почти все министры, депутаты, губернаторы и члены их семей сделают себе прививку российской вакциной. Российской, потому что других-то пока нет. Но только тайно, скрывая это от посла США и от журналистов, которые могут послу и "настучать". А посол за вакцинирование российской вакциной может и уволить любого министра или губернатора».

Политолог подытожил, что после такого Украину вполне можно называть «банановой» или «подсолнечной республикой».

Совсем другая риторика по российской вакцине была на встрече президента России Владимира Путина и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политики обсудили дружественный шаг со стороны Москвы и поставку на Украину российской вакцины от коронавируса. Путин сказал, что страна готова поделиться с соседями лекарством от COVID-19, а Медведчук подтвердил эффективность препарата.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что полномасштабная вакцинация в России начнется в конце ноября 2020 года.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» создана в России. Разработка специалистов института имени Гамалеи уже зарегистрирована и успешно прошла несколько стадий испытаний. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие.