Скандинавская хтонь Мадсена. Психиатр составил портрет изобретателя-убийцы

Михаил Клюшин рассказал «Политике Сегодня» о том, как распознать в толпе потенциального убийцу и почему датский изобретатель Петер Мадсен стал преступником.

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный судом Копенгагена к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль, сбежал из тюрьмы 20 октября. При побеге он взял в заложники сотрудника колонии и угрожал взорвать бомбу, но полицейским удалось задержать убийцу.

По-скандинавски мрачная история Мадсена стала одним из самых громких событий 2017 года. В ней есть все: эксцентричный злодей, его зловещее изобретение, ужасающее подробностями убийство, сексуальные извращения, загадочные обстоятельства и даже любовь.

Последний раз журналистку Валль видели 10 августа 2017 года – она помахала своему бойфренду, уже будучи на борту самодельной подлодки Мадсена, где планировала взять интервью у изобретателя-самоучки. Через 11 дней тело Ким без рук, ног и головы, но с множественными ножевыми ранениями, нашел велосипедист на одном из датских островов. Труп выбросило штормом на берег.

Сначала Мадсен все отрицал, потом признался следствию в расчленении, но утверждал, что журналистка погибла случайно – от удара головой о закрывающийся люк подлодки, а позже признался датскому журналисту Кристиану Линнеманну и в убийстве.

Ему же Мадсен говорил, что убийство получилось спонтанным – Ким что-то нажимала на приборной панели в подлодке. Но следствие утверждает, что преступление он спланировал — заранее подготовил инструменты. Также полицейские нашли на компьютере Мадсена коллекцию садомазо-роликов.

Уже в тюрьме Петер познакомился с российской оппозиционной активисткой Дженни Курпер, эмигрировавшей в Финляндию после участия в протестах 2011 года в Москве на Болотной площади. Первое письмо она написала ему в 2018 году, а в декабре 2019-го они поженились. Вину мужа Курпер не отрицает. Их любви это не помеха.

Чтобы разобраться в хитросплетениях человеческого разума, корреспондент «Политики Сегодня» поговорил с доктором медицинских наук, психиатром и судебно-психиатрическим экспертом Михаилом Клюшиным. Специалист «Центра Михаила Виноградова» объяснил, почему мы никогда не поймем мотивы Мадсена, чем психология скандинавов отличается от нашей, отчего в Санкт-Петербурге происходит так много жестоких преступлений и что в Северной столице роднит ее со скандинавской хтонью.

Как распознать убийцу в толпе

— Что движет людьми, хладнокровно планирующими убийство, как в случае с Петером Мадсеном? Можно ли распознать их намерения еще до трагедии по каким-то особенностям поведения?

— Непростой вопрос, потому что универсального совета нет. И вообще ментальность скандинавов кардинально отличается от ментальности славян, по большей части населяющих территории нашей страны. Финно-угорская группа ближе скандинавам по своим взглядам на жизнь, нежели наша, населяющая центральную часть России.

Для меня самого это была большая загадка. Насколько я помню, изобретатель был знаком с этой женщиной. Просто так бы она не села в его подводную лодку, самодельное изделие. Во-первых, это определенный риск. Во-вторых, не совсем понятно, что ей двигало – женщиной, которая садится в пилотный вариант подводной лодки и что-то происходит на борту, о чем мы не знаем, после чего она исчезает. Следственные органы Дании, судя по всему, установили, что было убийство – он признался, был осужден и так далее.

Но что происходило на подводной лодке между мужчиной и женщиной вам известно?

— Пока происходящее известно только со слов самого Петера Мадсена.

— В том то и дело. Есть одна сторона. Другая сторона умерщвлена. Неизвестно, был ли конфликт. Однозначно говорят о запланированном убийстве, а возможно, это была импульсивная ссора, которая закончилась убийством.

Бытовые убийства, если говорить про Россию, чаще всего происходят на кухне. И орудиями убийства являются колюще-режущие предметы, обычно кухонный нож. А когда мы говорим о таком убийстве – надо понимать, что это скандинавы, это викинги, люди другой типологии. Поэтому я думаю, что тут надо разделять: доказано ли, что это было запланированное убийство и он таким изощренным способом ее заманил? Или это было убийство бытового характера? Вопросов очень много. Этот человек был достаточно популярен у себя на родине, никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было. Получается, назвать его маньяком тоже нельзя.

Знаете, у вас в Петербурге в последнее место хватает убийств, где в качестве убийц выступают абсолютно нормальные люди. Начиная с доцента Олега Соколова и заканчивая человеком из поселка Комарово. Это «однократные» убийцы: они убийцы по юридическому определению, но не убийцы по психологическому типажу. Что произошло, почему люди это сделали? Это остается загадкой.

Сложный вопрос, который мучает всех криминалистов – сделать превентивное, профилактическое описание, психологический портрет убийцы, памятку, которая могла бы быть использована в школах, вузах, в заведениях, где работает много людей, особенно женщин. Ангарский маньяк – это один типаж, Чикатило – совершенно другой, Битцевский маньяк – абсолютно иной. Начиная от физических расстройств и заканчивая психопатическими акцентуациями, которые легли в основу так называемых убийств «коллекционеров».

Распознать в толпе какие-то стимулы проблематично. Тот же Чезаре Ломброзо (итальянский психиатр и антрополог — прим.ред), когда описывал профиль убийцы, брал людей, которые много лет сидели и уже совершили множество преступлений, и давали ему возможность описать какие-то лицевые стигмы, но это уже постфактум. А сказать, что этот человек способен на убийство, а этот нет, невозможно. Интересующий вас датчанин, как и наши последние убийцы, характеризовались сугубо положительно окружающими.

Скандинавские странности

— В Скандинавии и Петербурге, учитывая разность культурного фона и исторического контекста, влияют на людей угнетающе мрачные климатические условия?

— Безусловно. Вспомните желтый Петербург Достоевского – Родион Романович мог родиться не только в Санкт-Петербурге, но в Москве он бы вряд ли совершил то преступление. Это мегаполис с угнетающей энергетикой, но не для всех угнетающей – не для тех, кто творит, например. Те же архитекторы-итальянцы были наемными работниками и могли уехать. А есть люди, которые не находят там себе места.

Могу сказать, что очень большой процент суицидов среди гастарбайтеров именно в Санкт-Петербурге. Этого вообще не наблюдается в Москве. А скандинавы, при очень высоком уровне жизни (Швеция, Дания, Норвегия) имеют высокий уровень суицидов. И подобное поведение там, скажем так, норма жизни.

Странности у скандинавов имеют другой оттенок, они не похожи на наши странности. У нас бы вряд ли человек посадил в свое детище человека, а потом выбросил бы его за борт. У нас бы выбрали какой-то другой способ. А вот в случае Мадсена у меня не складывается однозначного впечатления. Я не знаю, с какого времени они были знакомы, были ли у них какие-то романтические отношения или что-то более серьезное – тут очень много факторов. Когда это случилось, честно сказать, мне не казалось, что это было спланированное убийство, после которого он вводил в заблуждение правоохранительные органы.

Человек далеко не глупый: зачем он будет делать это, если на 100% все улики будут против него? Зачем это делать осознанно? Я склоняюсь к тому, что это было импульсивная форма поведения, которая привела к убийству. А потом – сокрытие тела, имитация под несчастный случай. Это уже защитная форма поведения. Если он сидел в тюрьме, из которой пытался сбежать, значит, его освидетельствовали психиатры и признали вменяемым. Иначе он бы не сидел в тюрьме.

Соответственно, он был признан здоровым если не полностью, то достаточно для того, чтобы находиться в условиях изоляции. Вопрос только в умышленности, в преднамеренности, в спланированности. Это все разные формулировки. Преднамеренность – если у него был определенный план избавления от тела, это сложная цепочка. Мы понимаем, что если человек психически здоровый, то он всегда строит вокруг себя защитную форму поведения. Если он хотел ее убить, то он бы, наверное, выбрал какой-то другой способ. Многое не складывается.

Многое зависит и от времени. Если следствию известно, что она была убита на десятой минуте погружения – это одно. Если по прошествии 10-12 часов плавания – это другое, за это время могло что угодно произойти. Опять же, я не занимался тщательным изучением его портрета, поведения. Что он раньше изобретал? Насколько он по своему психотипу склонен к каким-то действиям подобного рода? Я знаю по отрывочным сведениям в СМИ, что характеризовался он положительно, был своего рода кумиром.

Еще раз говорю: ни один специалист никогда не скажет, что вот это – потенциальный убийца, а это – нет. Здесь можно ли говорить о том, сможет ли человек с таким психотипом при определенных обстоятельствах совершить что-то. Может ли человек с лабильной (подвижной, неустойчивой, — прим.ред.) психикой при провоцировании совершить противоправное действие? Да, может. А человек с психастеническими чертами в меньшей степени. Сначала надо изучать психотип человека, а потом предполагать поведение при определенной ситуации.

Почему проверяет психиатр людей перед службой в армии, перед выдачей водительского удостоверения? Потому что это ситуации, которые вне контекста обычной жизни. И поэтому психиатры вынуждены предугадывать. Например, что человек с его особенностями характера может легко быть спровоцирован при каких-то личных конфликтах с сослуживцами или приказах офицеров. И может произойти трагедия. То же самое с автомобилистами: допустим, у человека есть склонность к агрессивному поведению, которая может обернуться на дороге трагедией. Еще бы эта проверка у нас была не формальной, а настоящей.

Судя по всему, человек с авантюристическими чертами, как большинство изобретателей, потому что любой изобретатель – это вызов обществу. А побег, наверное, просто подчеркивает, что этот человек незаурядного мышления. Просто так из любой тюрьмы не убежишь. Если складывать пазл, то можно предположить, что человек с таким складом ума мог совершить необычную, перверсионную (извращенную, — прим.ред.) форму убийства. Опять же, обычно такие люди очень четко просчитывают прогноз. А здесь, получается, была недооценка прогноза.

Типичный психопат

— Во время суда стало известно, что судебно-психиатрическое обследование охарактеризовало Мадсена как «перверзного полиморфа с психопатическими чертами характера», тем не менее он был признан вменяемым…

— Ну вот, типичный психопат. Психопаты признаются вменяемыми, если говорить на психотическом языке, и отбывают наказание. Психопатические черты отметили только некоторые. Перверсивное поведение, действительно, есть. Опять же, это рассматривали в свете деликта (преступления, — прим.ред.). До этого никакого диагноза не существовало. Мы говорим о возможной психопатии, о возможном сочетании ограниченного психопата: возбудимых черт и тех интеллектуальных характеристик, что позволили ему убежать из тюрьмы. В этом плане можно говорить о психопатической личности. Но категорично говорить о том, что можно было изначально в его профиле увидеть черты, свойственные убийце, я бы не стал.

Эти черты не увидела в Мадсене и его жена. Датчане и шведы, по понятным причинам воспринявшие трагедию близко к сердцу, осуждают россиянку в соцсетях. А она разносит в щепки нормальность и говорит, что гордится всеми 49 годами жизни Мадсена — кроме одного дня, который «был и навсегда останется трагедией».

Удивительно, как «перверзный полиморф с психопатическими чертами» может уживаться с другой стороной личности Мадсена, которую описывает Дженни в Facebook, радуясь союзу с «самым умным, талантливым и сочувствующим человеком в мире». Этот феномен объясняет отнюдь не психиатрия, а русский фольклор. Чужая душа — потемки.