Nokia установит беспроводную сеть 4G на Луне
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia станет первой компанией, которая установит сеть на Луне.
We’re over the moon to announce further details after being named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the Moon. The pioneering innovations from @BellLabs will deploy the first LTE/4G communications system in space. https://t.co/Y6SmsPzJcQ pic.twitter.com/kJVQURXLMu— Nokia (@nokia) October 19, 2020
Национальное космическое агентство США (NASA) выбрало финскую компанию для организации «сверхкомпактной, маломощной, устойчивой к космосу» беспроводной сети 4G на поверхности Луны.
По словам представителя Nokia, в дальнейшем оборудование 4G может быть обновлено до сверхбыстрой сети 5G.
По планам NASA, к 2030 году должны быть созданы условия для долговременного нахождения человека на поверхности естественного спутника Земли. Сеть 4G – один из пунктов этой программы.
В финской компании заверяют, что сеть на Луне будет самонастраиваться, а беспроводная технология позволит «выполнять жизненно важные функции управления и контроля, удаленное управление луноходами, навигацию в реальном времени и потоковую передачу видео высокой четкости», — пишет издание The Guardian.
Talking on the moon: Nasa and Nokia to install 4G on lunar surface https://t.co/S50PufJKPY— The Guardian (@guardian) October 20, 2020
Сетевое оборудование Nokia будет установлено на Луне удаленно, с помощью лунного бункера, который к 2022 году построит частная американская компания Intuitive Machines.
16 октября NASA обнародовало список из 14 компаний, между которыми агентство распределит 370 млн долларов в рамках программы «Переломный момент». Миссия программы — поставка технологий, в том числе робототехники и новых методов сбора ресурсов (кислород и источники энергии) для жизни на Луне.
Основную часть денег получат компании, которые исследуют криогенное топливо, замораживающую жидкость (используется в качестве топлива для космических кораблей).
В списке также оказалась SpaceX Илона Маска, которая получит 53,2 млн долларов. Компания продемонстрировала перенос десяти метрических тонн жидкого кислорода между баллонами на космическом корабле.