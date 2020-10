Nokia установит беспроводную сеть 4G на Луне

Cеть будет самонастраиваться, а беспроводная технология позволит управлять луноходами и передавать видео высокой четкости.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia станет первой компанией, которая установит сеть на Луне.

We’re over the moon to announce further details after being named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the Moon. The pioneering innovations from @BellLabs will deploy the first LTE/4G communications system in space. https://t.co/Y6SmsPzJcQ pic.twitter.com/kJVQURXLMu