Nokia установит беспроводную сеть 4G на Луне

Cеть будет самонастраиваться, а беспроводная технология позволит управлять луноходами и передавать видео высокой четкости.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia станет первой компанией, которая установит сеть на Луне.

We’re over the moon to announce further details after being named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the Moon. The pioneering innovations from @BellLabs will deploy the first LTE/4G communications system in space. https://t.co/Y6SmsPzJcQ pic.twitter.com/kJVQURXLMu — Nokia (@nokia) October 19, 2020

Национальное космическое агентство США (NASA) выбрало финскую компанию для организации «сверхкомпактной, маломощной, устойчивой к космосу» беспроводной сети 4G на поверхности Луны.

По словам представителя Nokia, в дальнейшем оборудование 4G может быть обновлено до сверхбыстрой сети 5G.

По планам NASA, к 2030 году должны быть созданы условия для долговременного нахождения человека на поверхности естественного спутника Земли. Сеть 4G – один из пунктов этой программы.

В финской компании заверяют, что сеть на Луне будет самонастраиваться, а беспроводная технология позволит «выполнять жизненно важные функции управления и контроля, удаленное управление луноходами, навигацию в реальном времени и потоковую передачу видео высокой четкости», — пишет издание The Guardian.

Talking on the moon: Nasa and Nokia to install 4G on lunar surface https://t.co/S50PufJKPY — The Guardian (@guardian) October 20, 2020

Сетевое оборудование Nokia будет установлено на Луне удаленно, с помощью лунного бункера, который к 2022 году построит частная американская компания Intuitive Machines.

16 октября NASA обнародовало список из 14 компаний, между которыми агентство распределит 370 млн долларов в рамках программы «Переломный момент». Миссия программы — поставка технологий, в том числе робототехники и новых методов сбора ресурсов (кислород и источники энергии) для жизни на Луне.

Основную часть денег получат компании, которые исследуют криогенное топливо, замораживающую жидкость (используется в качестве топлива для космических кораблей).

В списке также оказалась SpaceX Илона Маска, которая получит 53,2 млн долларов. Компания продемонстрировала перенос десяти метрических тонн жидкого кислорода между баллонами на космическом корабле.