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17:12   20 Октября 2020
Весь мир

Nokia установит беспроводную сеть 4G на Луне

Nokia установит беспроводную сеть 4G на Луне

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia станет первой компанией, которая установит сеть на Луне.

Национальное космическое агентство США (NASA) выбрало финскую компанию для организации «сверхкомпактной, маломощной, устойчивой к космосу» беспроводной сети 4G на поверхности Луны.

По словам представителя Nokia, в дальнейшем оборудование 4G может быть обновлено до сверхбыстрой сети 5G.

Nokia установит беспроводную сеть 4G на Луне

По планам NASA, к 2030 году должны быть созданы условия для долговременного нахождения человека на поверхности естественного спутника Земли. Сеть 4G – один из пунктов этой программы. 

В финской компании заверяют, что сеть на Луне будет самонастраиваться, а беспроводная технология позволит «выполнять жизненно важные функции управления и контроля, удаленное управление луноходами, навигацию в реальном времени и потоковую передачу видео высокой четкости», — пишет издание The Guardian.

Сетевое оборудование Nokia будет установлено на Луне удаленно, с помощью лунного бункера, который к 2022 году построит частная американская компания Intuitive Machines.

16 октября NASA обнародовало список из 14 компаний, между которыми агентство распределит 370 млн долларов в рамках программы «Переломный момент». Миссия программы — поставка технологий, в том числе робототехники и новых методов сбора ресурсов (кислород и источники энергии) для жизни на Луне.

Nokia установит беспроводную сеть 4G на Луне

Основную часть денег получат компании, которые исследуют криогенное топливо, замораживающую жидкость (используется в качестве топлива для космических кораблей).

В списке также оказалась SpaceX Илона Маска, которая получит 53,2 млн долларов. Компания продемонстрировала перенос десяти метрических тонн жидкого кислорода между баллонами на космическом корабле.

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