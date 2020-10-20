США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 неиспользованных аппаратов ИВЛ, которые Россия поставила в США для помощи в лечении COVID-19, передает РИА Новости.

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 неиспользованных аппаратов ИВЛ, которые Россия поставила в США для помощи в лечении COVID-19, передает РИА Новости.

Новую дорогостоящую технику фактически "выбросили на помойку", считают в Агентстве по чрезвычайным ситуациям США. Американская сторона заверила, что аппараты ИВЛ уничтожили в соответствии со всеми нормами безопасности, говорится в публикации.

Власти России поставили США самолет с гуманитарной помощью весной 2020 года. Более восьми млн случаев коронавирусной инфекции зафиксировали американские врачи с начала пандемии.