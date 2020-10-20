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16:49   20 Октября 2020
Общество

США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 неиспользованных аппаратов ИВЛ, которые Россия поставила в США для помощи в лечении COVID-19, передает РИА Новости.

Новую дорогостоящую технику фактически "выбросили на помойку", считают в Агентстве по чрезвычайным ситуациям США. Американская сторона заверила, что аппараты ИВЛ уничтожили в соответствии со всеми нормами безопасности, говорится в публикации.

Власти России поставили США самолет с гуманитарной помощью весной 2020 года. Более восьми млн случаев коронавирусной инфекции зафиксировали американские врачи с начала пандемии.

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#россия #сша #коронавирус #ивл

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