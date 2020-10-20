Вашингтон готов к переговорам с Москвой по вопросам контроля над вооружениями

Власти США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями. Такое заявление сделала представитель Госдепа Морган Ортагус.

Власти США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями. Такое заявление сделала представитель Госдепа Морган Ортагус.

Американская сторона готова к проведению переговоров с Москвой, чтобы преодолеть имеющиеся разногласия.

"Мы ценим, что РФ готова попытаться достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это", – заявила Ортагус.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без согласования новых условий. Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что предложение Путина не вариант решения вопроса.