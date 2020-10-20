Депутат Госдумы рассказал, как бороться низкой рождаемостью в РФ

Население России сокращается из-за коронавируса и неуверенности граждан в своих финансовых возможностях.

Пандемия коронавируса значительно сократит численность населения России. По последним данным правительства страны, в 2020 году число населения сократится на 352 тысяч человек, а в 2021 – на 290 тысяч. За весь период до 2024 года население России не досчитается 1 миллиона 234 тысяч граждан. Эту цифру можно сопоставить с населением Нижнего Новгорода (1 миллион 252 тысячи человек).

К тому же не стоит забывать про низкую рождаемость в России и странах Европы. Определенную уверенность людям дал материнский капитал, но все же большинство семей не торопятся заводить второго и третьего ребенка.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратила внимание, что такая проблема актуальна не только для России.

«Многодетные семьи не только в России становятся экзотикой. К сожалению, молодые люди во всем мире отказываются от деторождения. В этой части задача государства – это нацелить людей на продолжение рода, на деторождение, на правильное воспитание этих детей. Могу сказать, что во многих регионах России, из традиционной русской культуры рождается культура многодетных семей», — рассказала парламентарий.

Бессараб привела в пример Краснодарский край. Там среди местного населения даже есть негласная установка, что в семье обязательно должно быть три ребенка. Однако все больше молодых семей делают исключение в этом правиле. Депутат уверена, что главной проблемой является неуверенность в собственных финансовых возможностях.

При этом с рождаемостью первого ребенка в России проблем нет: всего 11% женщин совсем не имеют детей. Статистику могут испортить разводы, которые стали неким трендом за последние несколько лет, рассказала Бессараб. По ее словам, женщины поняли, что вполне могут жить и без мужчины, в том числе с ребенком:

«С одной стороны, это мотивирует в современных женщинах самостоятельность. С другой стороны, женщины отказываются мириться с какими-то недостатками супруга и готовы в любой момент расторгнуть брак. Конечно же, этой проблемой должно заниматься государство и всевозможные организации, нацеленные на сохранения материнства в стране. Причем заниматься не только в финансовом плане».

Культуру полноценной и многодетной семьи должно прививать государство. Вопрос благосостояния очень важен, подтвердила спикер, но не стоит ставить его на первое место. В этом могут помочь примеры из жизни: внимание молодых семей можно направить на их кумиров, которые имеют несколько детей.

«Но сейчас очень сложно найти такие эталонные семьи. Гармония в семье и семейных отношениях достигается очень трудно, это очень важно, но это история проб и ошибок. Если человек одинок или ребенок растет в неполной семье – это не тот идеал, к которому хочется стремиться», — подчеркнула Бессараб.

Еще одним фактором, который сказывается на населении России, являются аборты. Депутат Госдумы объяснила, что этот процесс далек от обычных операций, которые проводят медики. Аборт, по сути, является убийством человека, заверила политик:

«Это эмбрион, плод, который хочет жить, который боится. Он даже боится всех этих медицинских инструментов и врачей. Людям нужно это объяснять, показывать какие-то документальные фильмы, чтобы женщина понимала, какую процедуру она хочет провести со своим ребенком. Но еще более важно говорить о контрацепции. Ведь если запретить женщинам делать аборты, то все сразу вспомнят про контрацептивы».

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов добавила, что важную роль в вопросе рождения ребенка играет рынок труда. Сегодня много женщин зарабатывают меньше мужчин, а если из семьи уходит отец, то мать-одиночка может и вовсе столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. В этой части может помочь материнский капитал.

Если у женщины была низкая заработная плата, то она будет получать маленькое пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальный размер порядка семи тысяч рублей). Но если у матери была «достойная» заработная плата, то верхняя планка этого пособия может дойти до 27 тысяч рублей, добавила Бессараб. Такие выплаты женщина может получать, пока ребенку не исполнилось три года.

От трех до семи лет ребенок уже может посещать детский сад, а значит пособие будет составлять только половину прожиточного минимума. С 2021 года семьи, которые при получении такой выплаты не будут выходить на получение среднедушевого дохода в семье, будут получать пособие в размере полноценного прожиточного минимума.