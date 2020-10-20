Уход транзита РБ в порты РФ может произойти быстрее, чем ожидали прибалты

Москва и Минск активно работают над переориентацией белорусских нефтяных потоков из портов Прибалтики.

Москва и Минск активно работают над переориентацией белорусских нефтяных потоков из портов Прибалтики в российские терминалы. Об этом в беседе с изданием «Sputnik Беларусь» рассказали представители одного из крупнейших нефтяных комплексов республики – компании «Нафтан».

«В этом году мы начали плотную работу по диверсификации поставок нефтепродуктов на перевалку в порты Российской Федерации», — указал заместитель гендиректора компании по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

По его словам, основную работу по вопросу перенаправления нефтепотоков ведут правительство Белоруссии и руководство концерна «Белнефтехим». Технически, по словам Хомича, отгрузка белорусских нефтепродуктов через российские порты может быть начата «хоть с завтрашнего дня».

В то же время, по словам заместителя гендиректора «Нафтана» по производству Сергея Алтухова, несмотря на сложности с доступом к российскому сырью, которые имели место в начале года, сейчас завод максимально нарастил производительность. Первый этап модернизации, по словам Алтухова, «Нафтан» планирует завершить уже в 2021 году. Такую задачу перед предприятием поставили правительство Белоруссии и «Белнефтехим».

«Сегодня мощности у нас технически ограничены, поэтому отставание нам в полной мере не удается настигнуть, но мы планируем переработать порядка 7,4 миллиона тонн по итогам 2020 года, — отметил руководителя. — Да, есть отставание, но ничего в этом катастрофичного нет. Предприятие работает в плановом режиме, продукты выпускаются».

Европейские нефтеперерабатывающие заводы, по словам Алтухова в нынешнем году снизили загрузку. Это было связано с общим падением потребления. Но компанию «Нафтан» эта тенденция не затронула. Коммерческой службе завода удается в полной мере реализовывать всю продукцию, получаемую после переработки получаемой из России сырой нефти.

«Тем более, у нас рынок диверсифицирован: часть нефтепродуктов идет на внутренний рынок, часть идет на экспорт», — подчеркнул Алтухов.

Напомним, ранее белорусский политолог Алексей Дзермант, комментируя процесс переориентирования белорусских грузопотоков из литовских портов в российские, отметил, что этот процесс обсуждается, но он может занять много времени.