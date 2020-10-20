Мисмари рассказал о процесс переговоров по Ливии в штаб-квартире ООН

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари высказался о переговорах в формате "5+5" в ООН в интервью каналу AlArabiya.

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари высказался о переговорах в формате "5+5" в ООН в интервью каналу AlArabiya.

В интервью телеканалу Мисмари рассказал, что в ходе встреч делегатов ЛНА и нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) был принят ряд важных решений, но итоги конференции пока не будут обнародованы. Переговоры окончатся 24 октября.

Мисмари уточнил, что дальнейшее соблюдение перемирия зависит не только от политического диалога внутри страны, но и от вмешательства в ее внутренние дела со стороны других государства, таких как Турция. По его словам, Анкара не заинтересована в перемирии, которое нанесло удар по ее влиянию в североафриканском государстве.

По мнению руководства ЛНА, для стабилизации ситуации необходимо предотвратить дальнейшую переброску иностранных наемников в Ливию и выслать из страны уже действующих, которые угрожают безопасности граждан. Другой угрозой для жизни мирного населения назван низкий уровень жизни.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале четвертого раунда переговоров в формате "5+5" в Женеве в штаб-квартире ООН, которые направлены на стабилизацию обстановки в Ливии.