Глава резиденции Деда Мороза погиб в авиакатастрофе под Вологдой

Генеральный директор АО "Дед Мороз", которое является официальной туристической компанией-представителем вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, погиб при крушении вертолета, которое произошло в Вологодской области.

Генеральный директор АО "Дед Мороз", которое является официальной туристической компанией-представителем вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, погиб при крушении вертолета, которое произошло в Вологодской области.

Вследствие крушения вертолета, которое произошло неподалеку от Вологды, погиб генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Фирма, которую он возглавлял, являлась вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге.

О случившемся сообщил исполнительный директор компании Андрей Геркулесов. Администрация губернатора Вологодской области также подтвердила, что Васильев находился на борту. По имеющимся данным, он уже давно не выходит на связь. Кроме того, с ним в вертолете присутствовала девушка в возрасте 27 лет. По имеющейся информации, она не являлась сотрудницей компании погибшего, об этом пишет Telegram-канал KP.RU.