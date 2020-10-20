Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:29   20 Октября 2020
Происшествия

Глава резиденции Деда Мороза погиб в авиакатастрофе под Вологдой

Глава резиденции Деда Мороза погиб в авиакатастрофе под Вологдой

Генеральный директор АО "Дед Мороз", которое является официальной туристической компанией-представителем вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, погиб при крушении вертолета, которое произошло в Вологодской области.

Вследствие крушения вертолета, которое произошло неподалеку от Вологды, погиб генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Фирма, которую он возглавлял, являлась вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге.

О случившемся сообщил исполнительный директор компании Андрей Геркулесов. Администрация губернатора Вологодской области также подтвердила, что Васильев находился на борту. По имеющимся данным, он уже давно не выходит на связь. Кроме того, с ним в вертолете присутствовала девушка в возрасте 27 лет. По имеющейся информации, она не являлась сотрудницей компании погибшего, об этом пишет Telegram-канал KP.RU.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вертолет #крушение #чп #дед мороз #Djkjujlcrfz j,kfcnm

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров