Новая искренность «Единой России». Госдума станет скучнее, но эффективнее

Партия власти взяла курс на будущее, в котором нет места «иванушкам-дурачкам» и политическим фрикам. Удастся ли ей вернуть пошатнувшееся доверие избирателей.

В нижней палате российского парламента решили избавиться от артистов, спортсменов и прочих непрофильных звезд-депутатов. Возобладала очевидная мысль: законотворчеством должны заниматься профессионалы.

Инициативные голоса исходят из самой многочисленной фракции, от «Единой России». Партия в преддверии следующего, избирательного года предпримет чистку в своих рядах: действующих селебрити ждет переаттестация, а на будущие выборы «единороссы» пойдут уже без звезд спорта и богемы. Их заменят специалисты, обладающие необходимой для парламентской работы компетенцией.

Конечно же, любимцы публики, столпы шоу-бизнеса, идущие в политику, хотя, очевидно, мало в ней понимающие – это не чисто российское изобретение. У партий во всем мире велик соблазн воспользоваться популярностью звезд и набирать за их счет очки в собственный политический актив. Отсюда и Арнольд Шварценеггер в качестве губернатора Калифорнии, и звезда фильмов для взрослых Чиччолина в парламенте Италии, и актер Рональд Рейган, ставший 40-м президентом США.

Среди российских прославленных спортсменов встречались и вполне толковые представители депкорпуса. Скажем, бывший борец Александр Карелин, зарекомендовавший себя в Госдуме состоявшимся профессионалом. Но когда объектив ловит спортсменок на заседании в ГД за милыми забавами, то у обывателя возникают ассоциации со студенческой вечеринкой, а никак не с серьезной парламентской работой. Будто бы некоторые народные избранники занимаются не своим делом, а просто конвертируют ускользающую популярность в престижный статус и хорошую зарплату.

Абсурд происходящего иллюстрирует диалог на совещании бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова (к слову, недавно вышедшего из СИЗО), свидетелем которого стал автор этих строк. Глава тогда собрал элиту региона перед праймериз, как водится, пообсуждать «самые актуальные проблемы».

Омрачить результаты грядущих выборов вполне мог заброшенный и разваливающийся цирк. Одна из участниц так и спросила: «И что мы будем делать с этим цирком?» Раздался хохот. Все же все понимали о происходящем. Даже губернатор с улыбкой продолжил: «С каким?»

Так и в Госдуме: люди, которые только-только сошли с лыж, повесили боксерские перчатки на гвоздь, снялись в телешоу и пошли руководить страной – все это выглядело не очень серьезно. Давайте вспомним самых эксцентричных народных избранников.

В 22 года депутатом Госдумы РФ стала Маша Кожевникова, модель развлекательных порталов для взрослых, «актриса», прославившаяся в одном сериалов своим фирменным «Пипец!». Чем не Эллочка XXI века? Впечатлял и Виталий Милонов, который требовал закрыть MTV, запретить спектакль «Сон в летнюю ночь» и начать борьбу с атеистами. Наталья Поклонская заявляла о мироточащем бюсте Николая II.

Но, пожалуй, самым странным в истории нижней палаты депутатом был Вячеслав Марычев. Этот «законотворец» приходил на заседание российского парламента в футболке «Megadeth», в бандане и выступал с пистолетом в руке (возможно, игрушечным). Депутат, разумеется, представлял ЛДПР, которая делает шоу и эпатаж частью своего электорального образа. А самого народного избранника называли «актером Госдумы».

В политику Марычев, и правда, пришел из театра – музыкальной комедии. «Политический фрик», «Иванушка-дурачок» – каких только обидных прозвищ он не снискал. Правда, эксперты признавали, что своим эскападами он выпускал пар из готового взорваться общества, ибо в 90-е годы время было трудное: война в Чечне, пустые полки в магазинах, нищета.

Как знать, может польза от такого политического спектакля и была, пусть лишь психологическая, но в итоге в Госдуме, например, всерьез звучали такие «инициативы», как перекрашивание Кремля в белый цвет, законопроект о жертвоприношениях или переход на юлианский календарь.

Депутат Сергей Иванов выступил с проектом закона «Об охране граждан от последствий потребления чеснока», предложив законодательно запретить «сосание, жевание и нюханье» чеснока в публичных местах. Та же ЛДПР предлагала клеймить коррупционеров и т.п.

Занимательный факт: на обеспечение деятельности Госдумы РФ в минувшем году из бюджета ушло 11 миллиардов рублей. Пожалуй, с депутатов можно было бы и спросить «за результаты».

Впрочем, может быть, эксперты от политики считают иначе? Решение «ЕР» отказаться от звезд в думских рядах политический консультант Вадим Березиков объясняет эрой «новой искренности», которая была заявлена около полугода назад.

«Когда любой партиец, тем более занимающий какую-то должность, должен быть человеком ближе к людям — говорит специалист. — И вот это решение о том, что в электоральных “единороссовских” списках не будет представителей, скажем так, бомонда – это тоже правильно, и это следующий шаг. Партия тем самым показывает, что она настроена на работу. Политика – это работа. Принятие законов – это работа. Это не ток-шоу. Это не шоу вообще. Это нормальная, добротная, стопроцентная работа».

Оборотная сторона «новой искренности» — электоральные риски, признал эксперт. По его словам, избирателю всегда приятно, когда на билборде или в агитационном ролике участвует какой-то известный персонаж из числа селебрити, и это чаще всего дает плюсы к рейтингу. Но, по сути, сделан верный шаг, исходя из профессионального отношения к делу. Хотя партия и рискует потерять некие позиции, такая опасность есть. Но «Единая Россия» идет на этот риск осознанно.

«С другой стороны, рейтинг у партии сейчас уже и без того невысок, и делать с этим что-то нужно, – признает собеседник. – В чем причины падения рейтинга? Закостенелость, некая забронзовелость на местах. Хотя там, куда приходят новые руководители в региональные отделения «ЕР», ситуация заметно меняется».

Вадим Березиков привел в пример Челябинскую область, где ячейку «ЕР» возглавил Алексей Текслер, молодой, как сейчас принято говорить, технократ. И партия выиграла региональные выборы именно на его образе – молодого, профессионального руководителя. Так же можно сказать и об Олеге Кожемяко, который сейчас серьезно меняет партийные основы в региональном отделении.