Все святыни Подмосковья вошли в новый путеводитель для туристов 

Электронный путеводитель объединил все святыни и уникальные места Московской области, им смогут воспользоваться все жители и гости региона.

Электронный путеводитель объединил все святыни и уникальные места Московской области, им смогут воспользоваться все жители и гости региона.

С информацией можно ознакомиться на сайте издательского дома "Подмосковье". Составители сами объехали и осмотрели объекты, чтобы подробно описать их достопримечательности, сообщает издание "Вести Подмосковья".

В сборник войдут два десятка самых интересных мест. В него включена не только общая информация, но также фотографии и географические координаты. Новый проект увеличит количество приезжающих туристов, а также поможет местным жителям разнообразить свой отдых.