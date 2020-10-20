Антироссийские вбросы помогают США распиливать военный бюджет

Соединенные Штаты запугивают своих граждан российскими подводными лодками, чтобы осваивать военный бюджет. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с изданием "Слово и Дело".

Соединенные Штаты запугивают своих граждан российскими подводными лодками, чтобы осваивать военный бюджет. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с изданием "Слово и Дело".

Недавно издание Forbes сообщило о создании новой субмарины Seawolf ВМС США для противостояния российским подлодкам. По словам Литовкина, подобные публикации в СМИ появляются к тому моменту, когда Конгресс США обсуждает бюджет на будущий год.

Американские власти пытаются выбить больше денег, аргументируя это тем, что выпуск целой серии новых подводных лодок "поможет сдержать российскую агрессию". Литовкин подчеркнул, что американцы всегда стремятся выставить Россию "агрессором", хотя им на самом деле являются США.

"Инициатором всех агрессивных войн за последние 30 лет выступали США: дважды в Югославии, Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане", — заявил специалист.

Также Литовкин считает, что хвастовство США новой субмариной Seawolf рассчитано на дилетантов. По мнению эксперта, в мире не существует абсолютного оружия, против которого невозможно было бы применить контртехнику.