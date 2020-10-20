52-летняя Валерия в тесном бикини взволновала фанатов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий супруги Валерии в купальнике и вызвал восторг фолловеров.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий супруги Валерии в купальнике и вызвал восторг фолловеров.

Исполнительница прогуливалась по пляжу в цветном бикини. В это время Валерия общалась со своей матерью по видеосвязи. Подписчики Пригожина сумели разглядеть фигуру его супруги и восхитились ее мышцами. Сам продюсер написал под постом дифирамбы жене и восхитился ее характером.

"Лично я, как мужчина, горжусь упорством и трудолюбием своей женщины. У меня, как и у многих других, такой силы воли нет. Я очень уважаю это качество в людях", — написал муж Валерии.

Пользователи обратили внимание на точеную фигуру звезды. Они отметили, что 52-летняя певица прикладывает титанические усилия для поддержания такой формы.

"Какая фигура супер. В эти годы класс"; "Ого!!!! Шикарная фигура. Вот что делает с женщиной любящий мужчина рядом"; "Прекрасная Валерия! Умничка, дорого стоит держать себя в такой шикарной форме!" — написали фолловеры.

Супруги отдыхают в ОАЭ после затяжной самоизоляции. Они радуются солнечной погоде и теплой воде.