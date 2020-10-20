СМИ сообщили о падении вертолета в Высокогорском районе Татарстана

Крушение вертолета произошло 20 октября в районе села Куркачи Высокогорского района. Соответствующую информацию журналистам издания "Татарстан-24" предоставил очевидец происшествия.

Крушение вертолета произошло 20 октября в районе села Куркачи Высокогорского района. Соответствующую информацию журналистам издания "Татарстан-24" предоставил очевидец происшествия.

Очевидец рассказал журналистам, что ехал по трассе из Набережных Челнов в Москву и увидел резкое снижение вертолета. В настоящее время к месту возможного ЧП стянуты сотрудники МЧС, пожарные и другие экстренные службы.

Информация о происшествии пока официально не подтверждена. Сколько людей могло находиться в момент ЧП на борту вертолета, также не сообщалось.