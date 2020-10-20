Потребители уходят «в спячку». Почему россияне стали меньше тратить

По мнению аналитиков, покупатели «откатились» в период полной самоизоляции весной.

Россияне стали меньше тратить, что может указывать на их постепенный уход «в спячку». Аналитики «СберИндекса» сообщили «Политике Сегодня», что потребительские расходы покупателей ощутимо сократились — на 2,8% по сравнению с 2019 годом.

Покупатели начинают вести себя как в период самоизоляции из-за первой волны коронавируса с апреля по май, отмечают эксперты. Так, на протяжении трех недель спрос на продукты и лекарства остается высоким. В частности, подчеркивают аналитики, с 12 по 18 октября желание приобрести лекарства или медицинские товары возросло до 24,3% (против 17,2% на прошлой неделе).

При этом в области сервисных услуг падение спроса превысило 20% впервые с лета. Сегменты, попавшие «под удар» — это авиабилеты, отели, кафе, рестораны и салоны красоты.

Кроме того, аналитики утверждают, что на прошлой неделе пользование общественным транспортом незначительно сократилось. Пассажиропоток, по сравнению с периодом до введения ограничений и режима удаленной работы, снизился на 10%. Также сократился спрос на такси и топливо.

Подобное снижение числа пассажиров заметили даже в транспорте крупнейших регионов страны. В среднем оно сократилось на 4% в сравнении с позапрошлой неделей 5-11 октября.

Меньше стали ходить россияне в кафе и рестораны. Как отмечают эксперты, это связано с введением удаленного режима работы и ростом числа заболевших. Соответственно, потребители вновь стали предпочитать заказ еды через интернет.

Если в Москве снижение составило 22% относительно базовой недели (21-27 сентября), то по России — 6%. Это не могло не отразиться на обороте заведений. В частности, в столице из-за снижения среднего чека на 3% показатель упал почти на четверть по сравнению с последней неделей сентября.

Также эксперты подметили сокращение количества активных бизнесов во всех областях. В свою очередь число работающих непродовольственных торговых точек до февральского уровня так и не восстановилось. Это, по мнению аналитиков, происходит из-за введения в ряде регионов дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

Би-би-си Русская служба: Коронавирус в мире: 40 млн зараженных, Италия вводит ограничения, Австралия ослабляет локдаун, в Китае рост экономики.https://t.co/MNaPPoltPU через @GoogleNews — Юлия П. (@YulPr) October 20, 2020

Во вторник, 20 октября, стало известно, что федеральные власти не намерены вводить карантин из-за коронавируса по аналогии с весенним. Кроме того, не рассматривается и режим нерабочих недель для всей России. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника.

«Это исключено», — передает РБК слова одного из собеседников.

Как он подчеркнул, президент страны Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Такого же мнения придерживается вице-премьер Татьяна Голикова. 14 октября она заявила, что необходимость в новых ограничительных мерах отсутствует, а обстановка в стране — «управляема».

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, российские власти также не станут ограничивать деятельность предприятий или секторов экономики.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с пандемией в стране ведется системно, а правительство ситуацию полностью контролирует.

«Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», — подчеркнул политик на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По сведениям оперативного штаба по борьбе с COVID-2019, в России за сутки впервые выявили более 16 тысяч заболевших. Среди них порядка 30% — бессимптомники. Выздоровели 9704 человека, еще 269 – скончались.