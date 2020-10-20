Потребители уходят «в спячку». Почему россияне стали меньше тратить
Россияне стали меньше тратить, что может указывать на их постепенный уход «в спячку». Аналитики «СберИндекса» сообщили «Политике Сегодня», что потребительские расходы покупателей ощутимо сократились — на 2,8% по сравнению с 2019 годом.
Покупатели начинают вести себя как в период самоизоляции из-за первой волны коронавируса с апреля по май, отмечают эксперты. Так, на протяжении трех недель спрос на продукты и лекарства остается высоким. В частности, подчеркивают аналитики, с 12 по 18 октября желание приобрести лекарства или медицинские товары возросло до 24,3% (против 17,2% на прошлой неделе).
При этом в области сервисных услуг падение спроса превысило 20% впервые с лета. Сегменты, попавшие «под удар» — это авиабилеты, отели, кафе, рестораны и салоны красоты.
Кроме того, аналитики утверждают, что на прошлой неделе пользование общественным транспортом незначительно сократилось. Пассажиропоток, по сравнению с периодом до введения ограничений и режима удаленной работы, снизился на 10%. Также сократился спрос на такси и топливо.
Подобное снижение числа пассажиров заметили даже в транспорте крупнейших регионов страны. В среднем оно сократилось на 4% в сравнении с позапрошлой неделей 5-11 октября.
Меньше стали ходить россияне в кафе и рестораны. Как отмечают эксперты, это связано с введением удаленного режима работы и ростом числа заболевших. Соответственно, потребители вновь стали предпочитать заказ еды через интернет.
Если в Москве снижение составило 22% относительно базовой недели (21-27 сентября), то по России — 6%. Это не могло не отразиться на обороте заведений. В частности, в столице из-за снижения среднего чека на 3% показатель упал почти на четверть по сравнению с последней неделей сентября.
Также эксперты подметили сокращение количества активных бизнесов во всех областях. В свою очередь число работающих непродовольственных торговых точек до февральского уровня так и не восстановилось. Это, по мнению аналитиков, происходит из-за введения в ряде регионов дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Би-би-си Русская служба: Коронавирус в мире: 40 млн зараженных, Италия вводит ограничения, Австралия ослабляет локдаун, в Китае рост экономики.https://t.co/MNaPPoltPU через @GoogleNews— Юлия П. (@YulPr) October 20, 2020
Во вторник, 20 октября, стало известно, что федеральные власти не намерены вводить карантин из-за коронавируса по аналогии с весенним. Кроме того, не рассматривается и режим нерабочих недель для всей России. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника.
«Это исключено», — передает РБК слова одного из собеседников.
Как он подчеркнул, президент страны Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».
Такого же мнения придерживается вице-премьер Татьяна Голикова. 14 октября она заявила, что необходимость в новых ограничительных мерах отсутствует, а обстановка в стране — «управляема».
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, российские власти также не станут ограничивать деятельность предприятий или секторов экономики.
В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с пандемией в стране ведется системно, а правительство ситуацию полностью контролирует.
«Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», — подчеркнул политик на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
По сведениям оперативного штаба по борьбе с COVID-2019, в России за сутки впервые выявили более 16 тысяч заболевших. Среди них порядка 30% — бессимптомники. Выздоровели 9704 человека, еще 269 – скончались.
В России побит рекорд по количеству заражений коронавирусом, и с наступлением зимы ситуация может стать еще хуже. В этой связи все более актуальным становится вопрос: какие существуют вакцины? И как связаны сон и коронавирус? https://t.co/TSN0cdFyxj— Euronews на русском (@euronewsru) October 19, 2020