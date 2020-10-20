16:12 20 Октября 2020Происшествия
Три деревни обесточены после крушения вертолета под Вологдой
Как минимум три населенных пункта остались без света после крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области, передает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Как минимум три населенных пункта остались без света после крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области, передает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Электроэнергии нет в деревнях Леваш, Бобровское и Вострое. По предварительным данным, вертолет врезался в линию электропередачи и повредил ее, сообщает RT.
"В результате ЧП обесточены три населенных пункта", — сообщили в МЧС.
Свыше 600 местных жителей остались без электроснабжения. Следственно-оперативная группа выехала на место крушения воздушного судна. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о количестве погибших и пострадавших в результате ЧП уточняется.