Три деревни обесточены после крушения вертолета под Вологдой

Как минимум три населенных пункта остались без света после крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области, передает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Как минимум три населенных пункта остались без света после крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области, передает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Электроэнергии нет в деревнях Леваш, Бобровское и Вострое. По предварительным данным, вертолет врезался в линию электропередачи и повредил ее, сообщает RT.

"В результате ЧП обесточены три населенных пункта", — сообщили в МЧС.

Свыше 600 местных жителей остались без электроснабжения. Следственно-оперативная группа выехала на место крушения воздушного судна. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о количестве погибших и пострадавших в результате ЧП уточняется.