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16:12   20 Октября 2020
Происшествия

Три деревни обесточены после крушения вертолета под Вологдой

Три деревни обесточены после крушения вертолета под Вологдой

Как минимум три населенных пункта остались без света после крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области, передает RT со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Электроэнергии нет в деревнях Леваш, Бобровское и Вострое. По предварительным данным, вертолет врезался в линию электропередачи и повредил ее, сообщает RT.

"В результате ЧП обесточены три населенных пункта", — сообщили в МЧС.

Свыше 600 местных жителей остались без электроснабжения. Следственно-оперативная группа выехала на место крушения воздушного судна. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о количестве погибших и пострадавших в результате ЧП уточняется.

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#вертолет #чп #деревни

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