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16:03   20 Октября 2020
Общество

Старое индийское средство от запоров оказалось эффективным в лечении гриппа

Старое индийское средство от запоров оказалось эффективным в лечении гриппа

Ученые выяснили, что эффективно лечить грипп А можно при помощи натурального ингредиента, который часто использовался индийскими медиками, пишет "Медицина и наука".

Индийская медицина знает алоэ вера как натуральное средство, используемое при коликах, запорах, кожных заболеваниях и инфекциях. В некоторых регионах его также применяют для оказания помощи людям с гипертонией. В то же время мексиканские американцы используют его для лечения диабета второго типа. При этом растение хорошо помогает при ожогах и открытых ранах.

Ученые из Корейского Института восточной медицины сделали вывод, что алоэ способно помогать и при других недугах. К примеру, в нем присутствуют активные соединения, ответственные за противовирусную активность. В частности, это касается гриппа А, который пагубно сказывается на дыхательной системе.

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#лечение #грипп #алоэ

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