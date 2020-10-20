Бензин и дизельное топливо подорожали на Украине

Розничные операторы резко повысили цены на автозаправках, эксперты объяснили почему.

Бензин, дизельное топливо и автогаз резко подорожали на украинских заправках. Замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев сообщил, что розничным операторам нижнего ценового диапазона сложно конкурировать с премиальными, поскольку постепенно подорожали оптовые цены на импортный бензин и дизельное топливо. Единственный выход, по его мнению, повысить цены или работать в убыток.

Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн добавил, что на заправках «БРСМ-Нафта» бензин подорожал на 30 копеек, теперь А-92 продают за 20,79 грн/л (57,09 руб/л), а А-95 — за 21,79 грн/л (59,84 руб/л). Цену на дизельное топливо подняли на 50 копеек в Винницкой и на 30 копеек в Киевской областях. ДТ продают за 19,79 грн/л (54,34 руб/л) и 20,29 грн/л (55,72 руб/л) соответственно.

На автозаправочных станциях украинской сети KLO, продолжил Сергей Куюн, бензин подорожал на пять копеек, поэтому А-92 продают за 22,74 грн/л (руб/л), а А-95 — до 23,74 грн/л (65,19 руб/л). Цену на дизельное топливо подняли на 20 копеек до 22,49 грн/л (61,76 руб/л).

АЗС Motto также подняли цены на бензин на 20–60 копеек в зависимости от региона. Средняя цена А-92 составила 20,10 грн/л (55,2 руб/л), а А-95 — 21,21 грн/л (58,24 руб/л), дизельное топливо — 19,80 грн/л (54,37 руб/л).

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн добавил, что автогаз на заправках постепенно начал дорожать с сентября. По его словам, средняя розничная цена 12,30 грн/л (33,78 руб/л), а в опте — 11 грн/л (30,21 руб/л). Если учитывать транспортные расходы и прибыль операторов, тогда автогаз необходимо продавать за 13,5 грн/л (37,07 руб/л).

«За рубежом начинается высокий сезон потребления газа для отопления, а на Украине — низкий сезон потребления у автомобилистов, поэтому цены растут, продавцы хотят заработать не на объеме продаж, как летом, а на прибыли», — разъяснил Артем Куюн украинскому изданию «Сегодня».

В понедельник, 19 октября, на автозаправках крупнейшей украинской сети «Приват», которая не меняла цены на топливо с 29 апреля, резко подорожал бензин и дизтопливо на гривну. Эксперты не исключили, что решение «Привата» подтолкнет другие сети пересмотреть ценовую политику, но не в пользу автовладельцев.

Так А-92 на АЗС «Укрнафта», «Авиас», ANP, а это более полутора тысяч станций, подорожал до 21,00 грн/л (57,67 руб/л), а А-95 — до 22,00 грн/л (60,41 руб/л). Разрыв между ценами на бензин на заправках «Привата» и премиальных операторов (WOG, ОККО) снизился до 4,5 грн/л (12,36 руб/л), а по дизельному топливу до 3,5 грн/л (9,61 руб/л). В 2019 году разница составила 1,6–2,4 грн/л, а за шесть месяцев 2020-го — 1,7–2,6 грн/л.

«Ожидаю, что в течение 1–2 дней повысятся в пределах 0,8–1 грн цены в сетях нижнего ценового диапазона, а к концу недели и в премиальных сетях, но меньше, порядка 50 копеек за литр», — добавил Сергей Куюн.

Замдиректора Научно-технического центра «Психея» назвал «Приват» якорем, который удерживал цены на бензин и дизельное топливо от значительного подорожания.

«Теперь такого якоря нет, а значит, цены резко пойдут вверх. Накопившийся потенциал роста в 80 коп/л будет реализован уже в ближайшие дни — сначала в сетях-дискаунтерах, потом и в более крупных», — считает Геннадий Рябцев.

Артем Куюн, в свою очередь, спрогнозировал, что сжиженный газ подорожает, однако сейчас неизвестно, когда именно. Возможно, цены увеличатся одним днем или постепенно.