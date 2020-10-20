Нарышкин: США готовят революционный сценарий для Молдавии

Власти США готовят революционный сценарий для Молдавии перед президентскими выборами в республике, об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает пресс-бюро ведомства.

Власти США готовят революционный сценарий для Молдавии перед президентскими выборами в республике, об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает пресс-бюро ведомства.

По словам Нарышкина, у СВР есть данные, что группа американских специалистов по "цветным революциям" готовится к выезду в Молдавию, где выборы пройдут в ноябре. Америку не устраивает поддерживающий отношения с Россией Игорь Додон, который сейчас является президентом республики, добавил Нарышкин.

Кроме того, директор СВР отметил, что США продолжают активное вмешательство в дела государств, дружественных России, хотя Вашиннгтон это отрицает. В частности, грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии, резюмировал он.