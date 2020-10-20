Названо число людей на борту рухнувшего под Вологдой вертолета

Двое погибли при крушении частного вертолета в Вологодской области. В МЧС сообщили, что внутри судна могли находиться четыре человека.

Двое погибли при крушении частного вертолета в Вологодской области. В МЧС сообщили, что внутри судна могли находиться четыре человека.

Легкомоторный вертолет Robinson упал в реку под Вологдой. Спасатели МЧС ранее заявили, что авария унесла жизни двоих людей. Позже источник в экстренных службах сообщил, что на борту лайнера могли находиться четыре человека. Их степень травм в настоящее время уточняется.

Легкомоторный вертолет Robinson потерпел крушение, упав в реку Сухона рядом с поселком Бобровское Вологодской области. Согласно предварительной версии, падение произошло из-за того, что авиалайнер соприкоснулся с проводами. После инцидента три близлежащие деревни оказались обесточены. На данный момент известно о двух погибших — мужчины и женщины. Подробности выясняются.