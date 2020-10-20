Фрегат «Маршал Шапошников» станет смертельно опасным для авианосцев США

Модернизированный фрегат вкупе с ракетами «Оникс» и «Циркон» будет смертельно опасным для американских авианосцев, не говоря уже о простых кораблях ВМС США.

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вкупе с ракетами «Оникс» и «Циркон» будет смертельно опасным для американских авианосцев, не говоря уже о простых кораблях ВМС США.

Такое мнение в беседе с RT высказал доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, комментируя сообщение Минобороны РФ, что проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота направился в Японское море. Там корабль пройдет второй этап заводских ходовых испытаний.

Как отмечает оборонное ведомство, на фрегате проверят работу рулевого устройства, силовой установки, средств связи, обнаружения и навигации, а также вспомогательных механизмов. Кроме того, в Японском море пройдут маневренные и скоростные испытания корабля, вооруженного ракетными комплексами «Уран» и «Калибр-НК». В дальнейшим, по сообщениям Минобороны, на фрегат планируется установить новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон».

К концу 2020 года «Маршал Шапошников», который благодаря возросшей в несколько раз огневой мощи превратился из противолодочного корабля во фрегат универсального назначения, должен вернуться в ряды Тихоокеанского флота России.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, после модернизации фрегат способен развивать скорость порядка 30 узлов, дальность его плавания составляет пять тысяч миль, а водоизмещение – семь тысяч тонн. Также его оснастили мощной гидроакустической станцией (ГАС) для обнаружения подводных лодок неприятеля на больших расстояниях. Кроме того, на «Маршала Шапошникова» можно посадить два вертолета.

Как отметил эксперт, установленные на фрегат ракетные комплексы «Уран» и «Калибр» уже сильно повысили боевые возможности «Шапошникова» и сделали его мощным боевым кораблем.

«В его пусковые установки могут загружаться также ракеты "Оникс", а в перспективе и ракеты "Циркон", когда будут приняты на вооружение. Это очень мощный многоцелевой ракетный комплекс, который может поражать большой спектр целей — наземных, надводных и даже подводных», — заявил Сивков в комментарии RT.

По его словам, если на фрегат поставят «Циркон», это превратит «Маршала Шапошникова» в смертельную угрозу даже для авианосцев США, не говоря уже о простых военных кораблях.

С Константином Сивковым согласен и редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, после модернизации «Маршал Шапошников» стал фрегатом универсального назначения и теперь может бороться и с надводными кораблями противника, и с подводными лодками, и с наземными целями.

При этом эксперт напомнил, что ракетный комплекс «Циркон» имеется только у России, и ни у кого в мире, в том числе и у Соединенных Штатов Америки, нет средств защиты от новейшей российской ракеты.

«"Маршал Шапошников" в своем новом обличье в составе корабельной группы сможет остановить силы противника, например, авианосной ударной группы на дальних рубежах», — отметил Леонков.

Модернизация фрегата стала правильным решением оборонного ведомства РФ, добавил эксперт в заключение. А в дальнейшем, по его словам, в России модернизируют и другие корабли проекта 1155, что серьезно усилит боевое могущество нашего флота в целом.