Врачи оценили первую в России страховку для реабилитации после коронавируса

Страховщики предлагают программы по восстановлению — от лечебной физкультуры до сеансов с психотерапевтом. Действующие врачи усомнились в необходимости продукта.

В России впервые появилась страховка на случай реабилитации после перенесенного COVID-19. Такой продукт предложила компания «Росгосстрах Жизнь».

Сообщается, что в программу реабилитации могут войти лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы, сессии с психотерапевтом и другое. Самый дорогой вариант покрытия предусматривает восстановление как после коронавируса, так и после инсульта или травмы головы. Правда, конкретные суммы программы пока компанией не озвучиваются.

Полис на реабилитацию после коронавируса предлагается добавлять к уже существующему страхованию, например, от онкологии, который включает в себя медицинские услуги на сумму до 8 млн рублей, а также разовую выплату в 250 тысяч рублей.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов положительно оценил инициативу страховщиков. Он подчеркнул, что реабилитация после COVID-19 необходима.

«Конечно, реабилитация нужна, это однозначно. Поскольку [заболевание коронавирусом — прим. ред.] это функциональное нарушение разных органов и тканей. Страховка нужна, и эти программы тоже нужны. В этом я не сомневаюсь», — выразил уверенность эксперт.

Однако собеседник агентства подчеркнул, что создание такой программы потребует комплексного подхода.

«С одной стороны — индивидуально, с другой — специализированно. Тут, конечно, будет целая программа разрабатываться. Легкие поражаются – это самое главное, а особенно, если глубокая степень поражения – целый комплекс нужен», — рассуждает иммунолог.

С коллегой не согласилась врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее мнению, разработка «Росгосстраха» вызывает много вопросов, а потому не нужна вовсе.

«Я считаю, что не нужна страховка. Во-первых, это что за продукт будет? Какие должны быть выполнены условия, какая должна быть стадия заболевания, чтобы эта страховка все включала? Это должна быть обязательная госпитализация, это должен стоять диагноз именно U [коронавируса], степень поражения определенная? Многие даже и в Роспотребнадзоре не регистрируются», — поставила под сомнение продукт компании Ярцева.

Кроме того, по словам эксперта, коронавирусное заболевание протекает абсолютно по-разному у каждого пациента. Процент тяжелобольных составляет лишь 5% от всех болеющих.

«Среди моих пациентов, кого бы я ни вела, сказать, что [нужна] была какая-то реабилитация [нельзя]. Может, из 100 человек максимум трем можно было что-то такого плана рекомендовать. Но сколько пациентов у меня было, вообще никому ничего не нужно. Большинство пациентов переносит все в легкой форме, а тяжелые пациенты — все индивидуально», — рассказывает врач-терапевт.

Весной, во время первой волны пандемии, страховщики стали предлагать россиянам защититься от самого вируса. Стоимость полиса варьировалась от двух до десяти тысяч рублей. Максимальный размер компенсации — чуть больше 100 тысяч рублей, в случае смерти — до одного миллиона.

Во вторник, 20 октября, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в России за сутки впервые выявили более 16 тысяч заболевших. Порядка 30% заразившихся болеют бессимптомно.

За последние 24 часа скончались 269 человек, выздоровели - 9704.