Пьяный британский офицер едва не устроил взрыв на ядерной подлодке в США

На британской подводной лодке HMS Vigilant из-за халатности мог произойти «ядерный» несчастный случай.

Офицер Королевского флота Великобритании Лен Лув явился на субмарину HMS Vigilant в состоянии сильного алкогольного опьянения с ведром куриных крыльев из ресторана KFC. Газета The Sun сообщает, что после этого лейтенанта «с позором отправили домой».

На подводной лодке находилось 16 ядерных ракет Трайдент («Трезубец», Trident – англ.), на каждую из которых были установлены по три ядерных боеголовки. Британский офицер должен был принять командование судном на себя, если бы не пришел на дежурство пьяным.

«Он был не в состоянии нести ответственность за ядерное оружие. Офицер, которого он был должен сменить, понял, что такого не должно быть. Не оставалось другого выбора, кроме оповещения вышестоящего командования», — цитирует The Sun слова источника.

Субмарина была пришвартована на базе ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия. В тот момент, когда пьяный Лув поднимался на борт HMS Vigilant, экипаж готовился к разгрузке всего ядерного боекомплекта. Каждая из 16 ракет весит 60 тонн. В сумме такого количества хватило бы, чтобы уничтожить 60 миллионов человек (население Великобритании, к примеру, составляет 66 миллионов).

«Это просто невероятно. Он [Лен Лув – прим. ред.] отвечает за ракетную систему "Трайдент". Он совершенно пренебрег своими обязанностями. Нетрудно представить себе самое худшее, что могло бы произойти», — сказал один из членов экипажа.

После того как офицера отстранили от службы и отправили в Шотландию для дальнейшего расследования, министр обороны Великобритании Бен Уоллес вызвал на ковер Сэра Филипа Джонса, главного Морского Лорда. Так в Соединенном Королевстве называют главу Военно-морских сил.

Досталось и самому Лену Луву. По словам источника The Sun, после прибытия на родину офицера «протащили по углям» (haul over the coals – отругать, отчитать за ошибку). Представители Королевского Военно-Морского флота отказались комментировать детали, однако заверили, что если поведение человека не соответствует стандартам, принятым на службе, они «без колебаний примут соответствующие меры».

Подводная лодка HMS Vigilant не первый раз становится объектом скандалов. Несколько дней назад стало известно, что 35 членов экипажа заразились коронавирусом из-за того, что покинули субмарину, несмотря на предписания медиков. Вместо того чтобы изолироваться на подлодке, моряки решили посетить стриптиз и местные бары, дабы развлечься.

Самый первый скандал на Vigilant произошел в 2017 году. Тогда капитан Стюарт Армстронг решил нарушить одно из главных правил службы на субмаринах — запрет на прикосновения к женщинам, которые также служат на подлодке. Военнослужащий закрутил роман с офицером Ребеккой Эдвардс. После этого влюбленных списали на берег.

Спустя несколько месяцев моряки решили устроить на подводной лодке небольшую вечеринку. Они купили кокаин и прямо на борт HMS Vigilant пригласили несколько девушек по вызову. Половой акт с одной из них произошел прямо в бассейне, после чего моряк заплатил жрице любви 120 фунтов стерлингов. Через несколько часов он украл эти деньги прямо из ее кошелька.

После того как командование узнало об инциденте, девять членов экипажа, участвующих в вечеринке, отстранили от службы. С тех пор субмарину HMS Vigilant называют «HMS Секс и кокаин».