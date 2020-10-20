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15:02   20 Октября 2020
Происшествия

Сильное течение реки уносит рухнувший вертолет под Вологдой

Сильное течение реки уносит рухнувший вертолет под Вологдой

Очевидцы сообщают о сильном течении реки, в которую упал легкий вертолет Robinson R44 под Вологдой. На место ЧП спешат сотрудники МЧС и следователи.

Воздушное судно рухнуло в реку Сухона под Вологдой после встречи с проводами "высоковольтки". Местные жители стали очевидцами крушения и вызвали экстренные службы.

В настоящий момент спасатели и следователи пытаются добраться до места ЧП. Осложняет это труднопроходимая местность. Очевидцы заявили, что вертолет не утонул полностью и его подхватило течение. В кабине пилота предположительно находятся два человека, пишет РЕН ТВ.

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#вологда #река #течение

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