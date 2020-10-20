Вашингтон усиливает санкционное давление на "Северный поток — 2"

Власти США приняли решение расширить санкции против реализации проекта трубопровода "Северный поток — 2". Речь идет о применении ограничительных мер против компаний, принимающих участие в строительстве.

Власти США приняли решение расширить санкции против реализации проекта трубопровода "Северный поток — 2". Речь идет о применении ограничительных мер против компаний, принимающих участие в строительстве.

Сообщается, что санкции направлены против фирм, помогающих в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб.

Американское руководство использует санкционное давление для борьбы за европейский рынок газа. Вашингтон рассчитывает вытеснить Россию и занять свободное место в Европе со своим сжиженным природным газом.