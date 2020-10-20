Крушение вертолета под Вологдой привело к гибели двух человек

Частный вертолет рухнул в реку Вологодской области. ЧП обернулось гибелью мужчины и женщины, сообщает Life Shot.

Частный вертолет рухнул в реку Вологодской области. ЧП обернулось гибелью мужчины и женщины, сообщает Life Shot.

Легкомоторный самолет Robinson потерпел крушение под Вологдой. Лайнер упал в воду и его унесло течением. На борту находились мужчина и женщина. После ЧП их обнаружили мертвыми, пишет Telegram-канал Life Shot.

Трагедия случилась днем вторника, 20 октября, неподалеку от поселка Бобровское Вологодской области. По предварительным данным, частный вертолет, следовавший в Великий Устюг, задел провода, что спровоцировало его неминуемое падение в реку Сухона. Устранять последствия ЧП прибыли более 20 спасателей на восьми спецмашинах. Сейчас специалисты пытаются вытащить тела погибших из кабины. К расследованию дела подключились следователи и прокуратура.