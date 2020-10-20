Почти треть петербуржцев уже прошли вакцинацию от гриппа

Сезонную вакцинацию от гриппа в Петербурге прошел почти 31% жителей города. Сообщение с сайта регионального управления Роспотребнадзора приводит Город+.

Сезонную вакцинацию от гриппа в Петербурге прошел почти 31% жителей города. Сообщение с сайта регионального управления Роспотребнадзора приводит Город+.

Порядка 1,6 млн прививок от гриппа сделали петербургские медики горожанам в этом году, говорится в публикации. Среди привитых от гриппа петербуржцев 246 тыс. составили дети, сообщили в Роспотребнадзоре.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прошел процедуру вакцинации от гриппа 3 сентября. Городские медики намерены привить от гриппа в этому года порядка трех млн жителей Северной столицы, обратил внимание градоначальник. Прием антибиотиков в первые дни гриппа может быть опасен для здоровья, передает предупреждение Роспотребнадзора телеканал "360".