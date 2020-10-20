Песков оценил планы Украины построить военные базы в Черном море

Строительство украинских военных баз в Черном море может негативно отразиться на стабильности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 20 октября.

Строительство украинских военных баз в Черном море может негативно отразиться на стабильности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 20 октября.

По словам представителя Кремля, в данной ситуации необходимо уточнить все детали.

О намерениях начать строительство двух военно-морских баз в Черном море сообщил недавно президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждает, что новые базы украинских ВМС создаются для "защиты черноморского региона".