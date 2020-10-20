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14:22   20 Октября 2020
Политика

Песков опроверг слухи о хакерских атаках со стороны российских спецслужб

Песков опроверг слухи о хакерских атаках со стороны российских спецслужб

Российские спецслужбы никогда не предпринимали хакерских атак. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что его слова касаются и слухов о том, что РФ якобы вмешалась в Олимпийские и Паралимпийские игры.

Ранее Великобритания заявила, что российские хакеры готовили атаки на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в августе и сентябре 2020 года. Издание The Guardian также сообщает, что Англия и США подозревают Россию в атаках на игры 2018 года в Пхенчхане.

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#олимпиада #песков #кремль #хакерская атака

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