Песков опроверг слухи о хакерских атаках со стороны российских спецслужб

Российские спецслужбы никогда не предпринимали хакерских атак. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что его слова касаются и слухов о том, что РФ якобы вмешалась в Олимпийские и Паралимпийские игры.

Российские спецслужбы никогда не предпринимали хакерских атак. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что его слова касаются и слухов о том, что РФ якобы вмешалась в Олимпийские и Паралимпийские игры.

Ранее Великобритания заявила, что российские хакеры готовили атаки на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в августе и сентябре 2020 года. Издание The Guardian также сообщает, что Англия и США подозревают Россию в атаках на игры 2018 года в Пхенчхане.