14:12 20 Октября 2020Армия
МО РФ не поддержало предложение Минфина сократить вооруженные силы
Предложение Министерства финансов РФ сократить численность вооруженных сил страны является неприемлемым. Об этом заявили в российском военном ведомстве во вторник, 20 октября.
Предложение Министерства финансов РФ сократить численность вооруженных сил страны является неприемлемым. Об этом заявили в российском военном ведомстве во вторник, 20 октября.
Ранее Минфин предложил сократить должности в ВС РФ на 10%, передает ТАСС.
Однако в Министерстве обороны России считают, что подобное решение приведет к "нулевому" экономическому эффекту.