МО РФ не поддержало предложение Минфина сократить вооруженные силы

Предложение Министерства финансов РФ сократить численность вооруженных сил страны является неприемлемым. Об этом заявили в российском военном ведомстве во вторник, 20 октября.

Предложение Министерства финансов РФ сократить численность вооруженных сил страны является неприемлемым. Об этом заявили в российском военном ведомстве во вторник, 20 октября.

Ранее Минфин предложил сократить должности в ВС РФ на 10%, передает ТАСС.

Однако в Министерстве обороны России считают, что подобное решение приведет к "нулевому" экономическому эффекту.