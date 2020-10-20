Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:12   20 Октября 2020
Армия

МО РФ не поддержало предложение Минфина сократить вооруженные силы

МО РФ не поддержало предложение Минфина сократить вооруженные силы

Предложение Министерства финансов РФ сократить численность вооруженных сил страны является неприемлемым. Об этом заявили в российском военном ведомстве во вторник, 20 октября.

Ранее Минфин предложил сократить должности в ВС РФ на 10%, передает ТАСС.

Однако в Министерстве обороны России считают, что подобное решение приведет к "нулевому" экономическому эффекту.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#минфин #вооруженные силы #минобороны рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров