Дополнительные "Ласточки" соединят Петербург и Рускеалу на Новый год

РЖД увеличит количество "Ласточек", соединяющих Петербург и Рускеалу. Они будут курсировать в новогодние праздники, сообщили представители компании.

РЖД увеличит количество "Ласточек", соединяющих Петербург и Рускеалу. Они будут курсировать в новогодние праздники, сообщили представители компании.

Из Петербурга в Рускеалу можно будет отправиться с Финляндского вокзала ежедневно со 2 по 9 января в 8:31 по Москве. "Ласточка" прибудет в Карелию в 13:30. В обратном направлении поезда будут отправляться в 19:20 и прибывать в Петербург в 23:59.

Билеты на "Ласточку" можно приобрести как на сайте РЖД, так и в кассах. Пассажиры до 21 года и старше 60 лет могут рассчитать на скидку в размере 30%. Туристический сезон в Карелии начался в июня, отмечает телеканал "360". Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее оценил развитие арктического туризма в Северной столице. Власти города прорабатывают вопрос запуска регулярных контейнерных линий, добавил он.