Родственники могут попросить установить памятную доску Ирине Скобцевой

Мемориальную табличку могут установить в Москве в память о народной артистке РСФСР Ирине Скобцевой на доме, где она проживала.

Мемориальную табличку могут установить в Москве в память о народной артистке РСФСР Ирине Скобцевой на доме, где она проживала.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что если поступит запрос на установление мемориальной таблички, на доме, где проживала актриса Ирина Скобцева, то его могут удовлетворить, сообщает ТАСС.

Также он отметил, что артистка внесла большой вклад в развитие культуры. Она была легендарной актрисой, прошедшей огромный жизненный путь со своим супругом актером Сергеем Бондарчуком. Предложение по установлению памятной таблички могут направить в Мосгордуму коллеги или родственники Скобцевой и оно, по словам Герасимова, будет рассмотрено.