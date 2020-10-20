Мишустин: Россия системно и без рывков борется с пандемией COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о системности борьбы с COVID-19 в стране, об этом он сообщил в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о системности борьбы с COVID-19 в стране, об этом он сообщил в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Мишустина, борьба с коронавирусом в России ведется без рывков и шоков, постепенно. Он добавил, что в России нет дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем для взятия анализов на COVID-19.

"У правительства есть понимание, как действовать на опережение в борьбе с коронавирусом", — подчеркнул российский премьер.

Также глава правительства отметил, что властям удалось не допустить коллапса, которым пугали все вокруг, во время пандемии. По словам премьера, власти знают, что нужно делать в сфере экономики и здравоохранения, чтобы действовать на опережение.