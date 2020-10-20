Украинцев предупредили о резком подорожании отопления

Тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает газ, цена которого на Украине зависит от европейской, объяснили эксперты.

Европейская цена на газ выросла до $181 (5136 гривен или 14089 рублей) за тысячу кубометров против $171 на прошлой неделе. Почти за год, точнее за 11 месяцев, начиная с ноября 2019 года, это максимальное подорожание. Минимальную цену на газ на европейском хабе зафиксировали в мае, когда она составила $55 (1560 гривен или 4281 рублей) за тысячу кубометров.

Если скачки европейских цен окажутся не кратковременными и цена на газ продолжит расти перед отопительным сезоном, тогда тарифы для украинцев подорожают. С августа 2020 года в стране не действуют специальные цены, по которым госкомпания «Нафтогаз» продавала голубое топливо украинцам.

Теперь люди платят за газ по новой формуле, которая включает цену европейского газа в пересчете на гривну, 20% налог на добавленную стоимость и транспортировку, например, у «Нафтогаза» – 1,917% полюс тариф газового сбыта (еще 2,5%). Фактически стоимость отопления для жителей Украины меняется ежемесячно.

При этом предприятиям теплоэнергетики, чтобы начать отопительный сезон, необходимо получить газ от «Нафтогаза». Однако прежде этим организациям нужно оплатить 90% уже потребленного голубого топлива или подписать с госкомпанией договор реструктуризации, чтобы согласовать график выплат.

По информации «Нафтогаза», жители 45 населенных пунктов, а это сотни тысяч человек, не получат отопление вовремя, поскольку 63 производителя тепла не погасили долги. Например, в Днепропетровской области предприятия теплоэнергетики оплатили 71% потребленного газа при необходимых 90%.

63 виробники тепла мають заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населенных пунктах. https://t.co/rWNHYfTNMR — Група Нафтогаз (@NaftogazUK) October 15, 2020

Ранее украинское правительство напоминало местным властям об уголовной ответственности за срыв отопительного сезона. Согласно статье 367 УК Украины «Служебная халатность», нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.

Директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк объяснил, что тарифы на тепло формируют с учетом стоимости голубого топлива. По его словам, стоимость отопления на 80% состоит из стоимости газа.

«Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тарифа на газ. Нет долгосрочного прогноза», — сказал Павлюк украинскому изданию Obozrevatel.

Аналитик Егор Комов не исключил, если учитывать подорожание газа до семи гривен за кубометр, тогда плата за тепло увеличится на 15%.

«Думаю, что подорожания не избежать. Это чистая математика: с началом отопительного сезона растет спрос на газ, увеличивается и цена на него. Для генерации тепла необходимо закупать газ, то есть тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает голубое топливо», — разъяснил аналитик.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины объяснило, как сохранить тепло в квартире или на производстве. По информации ведомства, поможет утепление окон, подтяжка дверных петлей, замазка мест выхода и входа труб.

«Окна с двойным или тройным остеклением в несколько раз уменьшают потери тепла. Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной», — пояснили в агентстве.

Руководитель отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO Антон Ковалишин отметил, что при экономии тепла нужно учитывать и состояние жилого дома. Например, если сбалансировать стояки, тогда тепло равномерно распределится по всему дому и, соответственно, по квартирам.

Также необходимо утеплить трубы и промыть систему отопления. По словам Ковалишина, эти действия позволят украинцам сэкономить на отплате тепла до 750 гривен ( 2059 рублей) ежемесячно.