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13:46   20 Октября 2020
Происшествия

Приговор пензенским участникам дела "Сети" суд оставил в силе

Приговор пензенским участникам дела "Сети" суд оставил в силе

Суд отклонил жалобы осужденных по делу "Сети" в Пензе. Ранее обвиняемые получили тюремные сроки от шести до 18 лет.

Пензенский суд не стал смягчать приговор семерым участникам организации "Сеть", которую признали террористической. Адвокаты фигурантов дела сообщали, что доказательства вины их подзащитных отсутствуют, а в документах присутствуют несостыковки.

Участников организации уличили в создании террористических ячеек в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. По данным следствия, подсудимые планировали теракты в российских городах.

Московский окружной военный суд в 2019 году признал "Сеть" запрещенной на территории РФ организацией.

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