13:37 20 Октября 2020Общество
Оперштаб обновил статистику по числу больных COVID-19 в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки превысило 16 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки превысило 16 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Российские медики зафиксировали новые случаи COVID-19 в 84 регионах. Более 28% из них не имели клинических проявлений.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что расширенная поставка препарата от коронавируса для массовых прививок может начаться в конце ноября. Вакцинация пройдет с учетом определенных медицинских показаний, отметил он.