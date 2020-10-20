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13:37   20 Октября 2020
Общество

Оперштаб обновил статистику по числу больных COVID-19 в России

Оперштаб обновил статистику по числу больных COVID-19 в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки превысило 16 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Российские медики зафиксировали новые случаи COVID-19 в 84 регионах. Более 28% из них не имели клинических проявлений.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что расширенная поставка препарата от коронавируса для массовых прививок может начаться в конце ноября. Вакцинация пройдет с учетом определенных медицинских показаний, отметил он.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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