Украина построит две морские базы НАТО у берегов Крыма

По словам Владимира Зеленского, Киев не намерен сокращать военные расходы в 2021 году.

Украина построит сразу две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении страны. По его словам, в 2020 году Киев потратил на армию больше четырех миллиардов долларов — рекордную в истории государства сумму:

«В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, "зраду" (измены, слухи – прим. ред.), что в 2021 году мы сократим средства на войска. Я не позволю это сделать», — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что страна создает армию, которая сможет защитить ее «на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве». Зеленский привел в пример Крым, который назвал «посягательством на украинский суверенитет». Тот, кто отдал полуостров «без боя», должен понести наказание, уверен политик:

«[Мы строим украинское войско], чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела».

Руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Анатолий Цыганок объяснил, что одновременное строительство двух военно-морских баз едва ли соответствует потребностям украинского «москитного флота». Так ВМС называют потому, что в их распоряжении нет модернизированных крупных военных крейсеров, а из подводных лодок Украина может похвастаться только «Запорожьем», которую спустили на воду еще в 1970 году.

После того, как Крым вернулся в состав России (а вместе с ним и важнейшая военно-морская база в Севастополе), Украина потеряла более 80% своих ресурсов ВМС. Сейчас в состав украинского флота входят по две бригады надводных кораблей и кораблей охраны и обеспечения, а также один дивизион поисково-спасательных катеров.

Основная база украинских ВМС после потери Севастополя переехала в Одессу. Полный боевой состав насчитывает 16 судов. Владимир Зеленский обратил внимание, что помимо строительства военных баз Киев потратит деньги на модернизацию фрегата «Гетман Сагайдачный» (сейчас ему 27 лет, стоит на якоре в Одессе).

Цыганок уверен, что к созданию нескольких военно-морских баз приложили руку западные партнеры Украины. Ранее пресс-служба Зеленского действительно сообщала, что Киев получит кредит от Великобритании в размере 1,2 миллиарда фунтов стерлингов на развитие ВМС. Также американский Конгресс утвердил выделение Украине военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.

«Москитному флоту Украины вообще не нужны эти базы. Там всем кораблям хватит и одного пирса. Базы эти строятся для размещения на них кораблей НАТО. Для Альянса как раз выгодно наличие таких баз недалеко от России. Как только их строительство будет завершено, Вашингтон и Великобритания направят туда свои военные корабли», — заявил специалист.

Коллегу поддержал эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков. По его мнению, не стоит рассматривать подобные высказывания Зеленского в отрыве от позиции Запада.

«В случае с Украиной нужно понимать, что самостоятельную политику они проводить не могут. Страна четко следует в фарватере США, тем более это видно по недавним соглашениям (с Великобританией и США - прим.ред.). Это прямые вложения в военные проекты Украины, которым потом будут пользоваться и американцы, и англичане. Украине просто дают деньги, чтобы она осуществляла эти проекты. Направлены они, конечно же, против России», — полагает Калмыков.

Не стоит забывать и про коронавирус, подчеркнул собеседник «Политики Сегодня». Украинцы могут не оценить подобное внимание к военно-морским базам в то время, как в стране зафиксировано больше 312 тысяч зараженных COVID-19 (по состоянию на 20 октября 2020 года).

«Безусловно, лучше бы Зеленский нашел деньги на борьбу с коронавирусом. Люди на Украине живут довольно бедно, и далеко не у всех есть возможность самостоятельно противостоять пандемии. Но Киев считает, что это неважно. Гораздо важнее обустроить еще две военно-морские базы, чтобы принимать гостей из НАТО», — полагает Калмыков.

В своем обращении Зеленский также сообщил, что Украина ждет американские катера Island, а также вместе с Турцией хочет строить беспилотники и корветы. «Политика Сегодня» уже писала о том, как «москитный флот» Украины пополняют американские патрульные катера Mark VI. Историк флота Дмитрий Жаворонков назвал эту сделку «тревожным звоночком» для Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за присоединение к России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.