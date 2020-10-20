Адвокаты Ефремова принесли в Мосгорсуд 2,4 млн рублей наличными

Правозащитники осужденного актера Михаила Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей наличными для выплат потерпевшим.

Правозащитники осужденного актера Михаила Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей наличными для выплат потерпевшим.

Новый адвокат Ефремова Петр Хархорин заявил, что его клиент готов выплатить по 800 тысяч рублей каждому потерпевшему по его делу. Речь идет о единовременной выплате общей суммой в 2,4 миллиона рублей.

"Единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда", — сказал Хархорин.

Мосгорсуд продолжает рассматривать операционную жалобу по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова в центре Москвы. Адвокаты осужденного артиста готовы предоставить моральную компенсацию ущерба трем потерпевшим прямо в зале суда.