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12:54   20 Октября 2020
Армия

Зеленский рассказал о строительстве двух военно-морских баз на Черном море

Зеленский рассказал о строительстве двух военно-морских баз на Черном море

Ежегодное послание к Верховной раде озвучил 20 октября президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщило РИА Новости, Зеленский заявил о создании двух военно-морских баз на Черном море.

Военная часть ежегодного послания президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде была наполнена громкими обещаниями и заявлениями. Глава Украины сообщил депутатам о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. Зеленский заявил, что Украина получит современную армию, которая сможет защитить страну на суше и море, в воздухе и киберпространстве.

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