Зеленский рассказал о строительстве двух военно-морских баз на Черном море

Ежегодное послание к Верховной раде озвучил 20 октября президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщило РИА Новости, Зеленский заявил о создании двух военно-морских баз на Черном море.

Ежегодное послание к Верховной раде озвучил 20 октября президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщило РИА Новости, Зеленский заявил о создании двух военно-морских баз на Черном море.

Военная часть ежегодного послания президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде была наполнена громкими обещаниями и заявлениями. Глава Украины сообщил депутатам о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. Зеленский заявил, что Украина получит современную армию, которая сможет защитить страну на суше и море, в воздухе и киберпространстве.