Российский маршрут в обход Клайпедского порта показал свою эффективность

Белорусская компания «Металлоинвест» отгрузила продукцию в новом терминале порта Усть-Луга в Ленинградской области — в обход литовского Клайпедского порта.

Белорусская компания «Металлоинвест» отгрузила продукцию в новом терминале порта Усть-Луга в Ленинградской области — в обход литовского Клайпедского порта.

Как сообщает издание EADaily, 14 октября из российской гавани в рейс отправился теплоход CL BEIJING, груженый продукцией из Белоруссии для концерна ThyssenKrupp. Судно класса Panamax доставит одному их крупнейших промышленных концернов Германии 71,2 тонны железорудных окатышей.

«Отгрузка была осуществлена в режиме пусконаладки специализированного портового оборудования по очистке, конвейерной доставке из складской зоны на причал и специализированной судо-погрузочной машины, оборудованной каскадным спуском для обеспечения "деликатной" перевалки железорудного сырья», – сообщает белорусский производитель.

Ранее продукция металлургической компании переваливалась в терминале Klasco литовского порта Клайпеда. Однако сейчас «Металлоинвест» переводит грузопоток в новый портовый терминал «Ультрамар» Усть-Луги.

По словам заместителя председателя совета директоров «Металлоинвеста» Вахтанга Кочарова, запуск нового терминала в России позволит придать гибкости диверсификации поставок и сократить транспортные издержки Белоруссии. Так, согласно заключенному договору, «Ультрамар» будет переваливать 2,5 миллиона железорудной продукции белорусской компании в год.

Всего же в порту Ленинградской области планируется построить шесть новых терминалов к 2025 году, проектная мощность которых составит 25 миллионов тонн.

В беседе с изданием Baltnews глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал решение белорусского бизнеса переориентироваться на российские порты. По его словам, страны Балтии агрессивной политикой и разрушением экономических связей с Россией сами уничтожили последнюю возможность выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Из этого кризиса прибалтийские республики смогут выйти, только если попросятся в состав РФ. Потому что в противном случае товарооборот там не восстановится. И после "коронакризиса" именно отлично подготовленная инфраструктура Петербурга и Ленинградской области примет на себя товарный поток», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас страны заключают торговые соглашения и поддерживают друг друга, исходя из политики «дружественной экономики». Москве нет смысла работать с Прибалтикой и Грузией, так как эти государства не скрывают антироссийскую риторику.

Напомним, ранее Литва отказалась признать легитимность прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, назвав законным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую. В ответ Александр Лукашенко пригрозил Вильнюсу перенаправить белорусский транзит из Клайпеды в российские порты, лишив тем самым бюджет Литвы значительной части поступлений.