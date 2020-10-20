Официальный ответ США на предложение Путина продлить СНВ-3 не был озвучен

Россия не получила от Белого дома официальный ответ на предложение продлить СНВ-3. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Россия не получила от Белого дома официальный ответ на предложение продлить СНВ-3. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Ранее президент России Владимир Путин направил Соединенным Штатам предложение о продлении договора о взаимном сокращении наступательных вооружений. Подразумевалось, что СНВ-3 будет действовать еще год без каких-либо условий.

Реакция Штатов была ограничена отдельными комментариями представителей американского правительства в соцсетях, отметили в МИД РФ. Так как однозначного ответа нет, Москва повторно озвучила готовность продлить действие договора и вместе с США "заморозить" ядерные боезаряды, имеющиеся в стране.