Хомячок-сердцеед и заговоренный чеснок. Как россияне зарабатывают на COVID-19

Пандемия подтолкнула предприимчивых жителей России изобретать наиболее изощренные способы заработка.

В разгар коронавирусной инфекции в стране активизировались наиболее предприимчивые россияне. Граждане начали придумывать различные способы заработать на излишней доверчивости соотечественников и открывали собственный «бизнес». «Политика Сегодня» собрала самые неожиданные «чудеса» пандемии.

«Подождем за вас»

Оригинальный способ обогатиться пришел на ум жителям Магнитогорска. В понедельник, 19 октября, на популярном сервисе Avito появилось объявление «Очередь в поликлинику». Новоиспеченные бизнесмены готовы постоять за граждан в очередях любых поликлиник города за деньги.

«Больше не нужно тратить время на ожидание в очередях часами. Вместо этого можете заняться своими более важными делами», — говорится в объявлении.

Ниже указывается, что один час ожидания в очереди обойдется человеку всего лишь в 200 рублей. На «рынке» уже наметилась конкурентная борьба. В другой публикации за услугу берут дешевле — 100 рублей.

Цена в очереди за компьютерной томографией чуть выше — 330 рублей в час до 7.00, а дальше, как подчеркивают бизнесмены, «работает обычный тариф». Потенциальных клиентов «профессиональные занимальщики очередей» просят предупредить о готовящемся визите в медучреждение за несколько дней. Вероятно, из соображений бизнес-планирования.

«Погуляем за вас»

В первую волну пандемии россияне стали чаще доверять своих домашних питомцев тем, кто опасался претензий со стороны правоохранителей за нарушение самоизоляции без уважительной причины. Так, всем желающим предлагалось «легально» выйти из дома — выгулять собаку.

В среднем стоимость такой услуги оценивалась в 800-1000 рублей. При этом арендатор собаки должен был оставить залог в размере до 5 тысяч рублей. Одна москвичка, к примеру, предлагала свою чихуахуа за 1000 рублей в час. Другая предложила «мелкий опт»: взять на час двух дворняжек за 500 рублей:

«Аренда собаки для прогулки в карантин на час. Дворняжки девочки, 17 кг, плохо управляемые, надо крепко держать за поводок. С вас паспортные данные, паспорт показать лично», — пишет предприимчивая москвичка.

Грибные и алкогольные туры

Летом 2020 года закрытые границы понудили предприимчивых россиян задуматься о внутреннем авторском туризме. Так, граждане предлагали соотечественникам отправиться в путешествия за грибами, пивом и вином.

В середине сентября некоторые петербургские сообщества зазывали на организованные туры по грибным и ягодным местам Карелии и Ленобласти. За такую услугу просили в зависимости от продолжительности «тихой охоты» от 2 до 20 тысяч рублей.

Петербуржцам гарантировали, что унесут они домой полные корзины грибов. Перед путешествием всех участников обрабатывали от клещей и насекомых, а экскурсовод рассказывал о встречающихся в регионе грибах. Стоимость такой услуги в Выборгском районе составляла около 700 рублей без учета трансфера и обеда.

Жители юга страны тем временем «монетизируют» традиционные богатства своих регионов. В Крыму, к примеру, предлагают отправиться за 2-5 тысяч рублей в местную винодельню. А остальные предоставляют услуги «пивных сомелье», которые, впрочем, заканчиваются прогулкой по барам города и производству.

Пропуск на передвижение

В Казани пошли более рискованным путем — продавали справки на передвижение по городу в период самоизоляции. В документах указывались реальные данные о предприятиях, работающих в карантин. Стоимость такой справки варьировалась от 1 до 2 тысяч рублей. А клиентов искали через социальные сети.

Однако сотрудники МВД быстро раскусили мошенников. Притворившись покупателями, они провели «контрольную закупку» и задержали группу лиц с поличным.

Обереги от коронавируса

Еще одним популярным объявлением на Avito стала продажа различных способов защиты от злостной инфекции. В частности, россияне предлагали клиентам приобрести магические обереги за сотни, а то и десятки тысяч рублей.

Принимаются заявки на лечебные пиявки: «Оберег от коронавируса. Спасает от него создавая вокруг себя невидимый барьер, который убивает коронавирус. Стоимость без дополнений-5000 руб. С дополнением-10000 руб. А что же даёт дополнение? А оно дает увеличенный радиус действия pic.twitter.com/NK8tNLTWeN — Чипполино ☭ (@Beria911) February 5, 2020

Один предприимчивый гражданин, например, утверждает, что главное спасение от коронавируса — это детская игрушка хомячок розового цвета.

«Хомячок с первых секунд покоряет сердца своих обладателей. Одаряя их мягким пледом, защищающим от всех недугов. Все вирусы будут повержены!» — не сомневается автор объявления.

Другой продает за 300 рублей «заговоренный и освященный чеснок».

Не многие поймут, не многие вспомнят, но это лучший оберег от коронавируса! pic.twitter.com/38uyD4jt2A — imbubblegumwitch (@bubblegumbwitch) March 12, 2020

Высшей степенью изобретательности, пожалуй, является продажа енота по имени Кокос — «защитника от коронавируса». Россиянин готов отдать его за 50 тысяч рублей.

«При заболевании коронавирусом в организме человека нарушается электрический потенциал. Шерсть енота Кокоса обладает уникальной способностью выравнивать его, что приведет к выздоровлению. Также окажет неоценимую услугу и при таких осложнениях, как отиты, гаймориты, подчелюстные лимфадениты. Обладает обезболивающими, антибактериальными, противовоспалительными свойствами. Опасайтесь подделок!» — утверждает бизнесмен.

Однако пальма первенства по стоимости и, вероятно, действенности принадлежит сызранскому помидору в рассоле. Его готовы отдать за 600 тысяч рублей.