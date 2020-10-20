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12:20   20 Октября 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят ситуацию с рождаемостью в России

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят ситуацию с рождаемостью в России

Эфир на тему "Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?" пройдет 20 октября в 14:00. Его проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Уникальная политика по стимулированию рождаемости проводится властями Российской Федерации. Гражданам с детьми предоставляется существенная материальная поддержка. Также на государственном уровне проводится систематическая работа по поддержке культа материнства и детства.

При этом с демографией в стране все равно наблюдаются проблемы. Убыль населения связана с совпадением демографических ям: последствия Великой Отечественной войны и развал Советского Союза. Если в 2019 году коэффициент рождаемости на одну женщину равен 1,504, то в 2020 он может составить 1,47, передают журналисты.

Меры по поддержке рождаемости будут обсуждаться в рамках эфира. Также эксперты и журналисты поговорят о том, почему россияне не решаются заводить детей и с чем связана норма один ребенок семье.

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#россия #демография #фан #эфир #медиагруппа патриот

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