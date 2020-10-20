Ефремова привезли в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы

Актера Михаила Ефремова доставили в здание московского суда, где сегодня рассмотрят возможность смягчить вынесенный ранее ему приговор, пишет "Московский комсомолец".

Актера Михаила Ефремова доставили в здание московского суда, где сегодня рассмотрят возможность смягчить вынесенный ранее ему приговор, пишет "Московский комсомолец".

Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного артиста уже доставили в зал суда. Все участники заседания ожидают начала процесса, передает "Московский комсомолец".

Перед очередным разбирательством возле Мосгорсуда собрались поклонницы Михаила Ефремова. Они пришли выразить слова поддержки артисту, заявив о его невиновности. Фанатки верят, что актера оправдают.

Московские прокуроры со своей стороны заявили, что против смягчения приговора Ефремову. Они намерены добиться того, чтобы осужденному не скостили срок.