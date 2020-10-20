Кедми рассказал про угрозу возрождения европейской коалиции против России

Противниками России на международной арене выступают те же страны, что и прежде: Великобритания, Польша, Турция и Украина.

Противниками России на международной арене выступают те же страны, что и прежде: Великобритания, Польша, Турция и Украина. Поэтому нельзя сказать, что сейчас выстраивается новая геополитическая антироссийская коалиция.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал недавние тесные контакты украинского президента Владимира Зеленского с руководством Польши: его визит в Турцию на фоне обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе и поездку в Великобританию, где лидер Незалежной встретился с главой разведки MI-6.

«Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни», — считает Кедми.

При этом политолог предположил, что внешние силы будут активно использовать конфликты и кризисы на постсоветском пространстве, у каждого из которых есть собственные причины для обострения ситуации на российских границах.

России, по словам Кедми, в сложившейся ситуации необходимо определиться с целями политики как на постсоветском пространстве, так и на внешней арене. Именно на них должна основываться позиция Москвы по каждому отдельному случаю, настаивает политолог.

Говоря о том, нужно ли России продолжать пытаться выстраивать диалог с Западом, Кедми отметил, что не видит в этом никакого смысла.

«По сути, нет никакого диалога. Есть заявления Запада и попытки оправдаться или объяснить, которые никого не интересуют, и никто их не слушает. Это не диалог», — заключил израильский политолог.

Напомним, на минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в формате валдайского дискуссионного клуба заявил, что, если Евросоюз не готов поддерживать с Москвой взаимоуважительный диалог, Россия может полностью прекратить общение с ним.