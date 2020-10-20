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13:04   20 Октября 2020
Весь мир

Кедми рассказал про угрозу возрождения европейской коалиции против России

Кедми рассказал про угрозу возрождения европейской коалиции против России

Противниками России на международной арене выступают те же страны, что и прежде: Великобритания, Польша, Турция и Украина. Поэтому нельзя сказать, что сейчас выстраивается новая геополитическая антироссийская коалиция.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал недавние тесные контакты украинского президента Владимира Зеленского с руководством Польши: его визит в Турцию на фоне обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе и поездку в Великобританию, где лидер Незалежной встретился с главой разведки MI-6.

«Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни», — считает Кедми.

Кедми рассказал, в чем угроза возрождения европейской коалиции против России

При этом политолог предположил, что внешние силы будут активно использовать конфликты и кризисы на постсоветском пространстве, у каждого из которых есть собственные причины для обострения ситуации на российских границах.

России, по словам Кедми, в сложившейся ситуации необходимо определиться с целями политики как на постсоветском пространстве, так и на внешней арене. Именно на них должна основываться позиция Москвы по каждому отдельному случаю, настаивает политолог.

Говоря о том, нужно ли России продолжать пытаться выстраивать диалог с Западом, Кедми отметил, что не видит в этом никакого смысла.

«По сути, нет никакого диалога. Есть заявления Запада и попытки оправдаться или объяснить, которые никого не интересуют, и никто их не слушает. Это не диалог», — заключил израильский политолог.

Кедми рассказал, в чем угроза возрождения европейской коалиции против России

Напомним, на минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в формате валдайского дискуссионного клуба заявил, что, если Евросоюз не готов поддерживать с Москвой взаимоуважительный диалог, Россия может полностью прекратить общение с ним.

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