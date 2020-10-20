Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Пригожина к Волкову

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд с иском против соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Делом займется Савеловский районный суд Москвы. Копию иска опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд с иском против соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Делом займется Савеловский районный суд Москвы. Копию иска опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель обратился в суд после публикаций членов ФБК (признан в РФ иноагентом), содержащих оскорбления и клевету в адрес Пригожина. С помощью квалифицированных юристов он намерен в рамках закона защитить свои честь и достоинство. В иске говорится, что информация, распространяемая Волковым, не соответствует действительности.

Евгений Пригожин требует от сторонника Навального опровержения заявлений, а также компенсации причиненного морального вреда. Сумму взыскания он установил в размере 5 млн рублей.

Ранее предприниматель направил иски против Алексея Навального и его сторонников — Максима Шевченко, Владимира Милова и Любови Соболь. Их Пригожин тоже намерен призвать к ответу за оскорбления и клевету.

В мае 2019 года Леонид Волков был арестован за организацию несанкционированных собраний. Он провел за решеткой 20 суток.

Ранее ФБК проиграл суд с комбинатом "Московский школьник". Членов фонда признали виновными в распространении информации, порочащей репутацию фирмы. Из-за действий Навального и его соратников компания лишилась значительной части прибыли. В общей сложности ФБК должен выплатить 88 миллионов рублей.