Глава МИД Азербайджана встретится с госсекретарем США 23 октября

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 23 октября в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 23 октября в Вашингтоне.

Американские власти пытаются повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе. 27 сентября на линии соприкосновения в этом районе начались военные действия. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а Баку огласил частичную мобилизацию и кое-где военное положение.