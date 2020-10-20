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11:50   20 Октября 2020
Политика

Глава МИД Азербайджана встретится с госсекретарем США 23 октября

Глава МИД Азербайджана встретится с госсекретарем США 23 октября

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 23 октября в Вашингтоне.

Американские власти пытаются повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе. 27 сентября на линии соприкосновения в этом районе начались военные действия. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а Баку огласил частичную мобилизацию и кое-где военное положение.

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#сша #вашингтон #карабах

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