11:50 20 Октября 2020Политика
Глава МИД Азербайджана встретится с госсекретарем США 23 октября
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 23 октября в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 23 октября в Вашингтоне.
Американские власти пытаются повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе. 27 сентября на линии соприкосновения в этом районе начались военные действия. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а Баку огласил частичную мобилизацию и кое-где военное положение.