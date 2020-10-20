МИД ДНР отреагировал на возможный отказ Киева от Минских соглашений

Луганская и Донецкая Народные Республики будут идти по своему запланированному курсу в случае отказа киевского руководства от минских договоренностей. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, пишет РИА Новости.

Луганская и Донецкая Народные Республики будут идти по своему запланированному курсу в случае отказа киевского руководства от минских договоренностей. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, пишет РИА Новости.

Вице-премьер украинского государства Алексей Резников заявлял, что не ждет "чуда" от переговоров по ЛДНР. По его словам, Минские соглашения не помогут остановить войну на Украине.

Наталья Никонорова сообщила, что заключение Киевом договоренностей по Донбассу с другими странами — личное дело украинской власти. ЛДНР будут следовать намеченному курсу, несмотря на "бурную деятельность" Украины.

Глава украинского государства Владимир Зеленский ранее заявил о возможном бунте в Донбассе, передает телеканал "360".