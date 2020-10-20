Джигурда целуется у суда с поклонницами Ефремова

Возле Мосгорсуда, где сегодня рассмотрят апелляцию актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, собрались поклонницы артиста. Поддержать артиста пришел и его друг Никита Джигурда.

Возле Мосгорсуда, где сегодня рассмотрят апелляцию актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, собрались поклонницы артиста. Поддержать артиста пришел и его друг Никита Джигурда.

У шоумена, судя по всему, хорошие отношения с фанатками коллеги, поэтому при встрече он целует их в щеки, сообщает телеграм-канал LIFESHOT.

Актера Михаила Ефремова осудили на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, 20 октября он вновь предстанет перед судом. Защитники артиста надеются, что звезду отпустят на свободу.

Суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. После приговора актер решил поменять адвоката, а его прежнего защитника, Эльмана Пашаева, лишили адвокатского статуса.